(fair-NEWS)

München, 7. Juni 2017. Koralleninsel mit weißen Sandstränden, Heimat des Rums, die besten Restaurants, spannende Events, interessante Kultur und viele Sportmöglichkeiten: Barbados ist eine vielseitige Destination, die ganzjährig zu einer Reise lockt. Was die Insel für deutsche Urlauber zu bieten hat, möchte die Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI) bei einer Roadshow in vier deutschen Städten in der letzten Juni Woche präsentieren.Reiseveranstalter und Expedienten haben die Möglichkeit, im Rahmen eines „Speeddatings“ mit den Airline-, Hotel- und DMC-Partnern des BTMIs zu sprechen und sich über Neuigkeiten zu informieren. Rum-Cocktails, von der Foursquare Rum Destilliere zur Verfügung gestellt, runden die Informationsabende ab.Die Roadshow ist am 26. Juni in Hamburg, am 27. Juni in Düsseldorf, am 28. Juni in Frankfurt und am 29. Juni in München zu Gast. Das „Speeddating“ beginnt jeweils um 16:30 Uhr, eine Destinations-Präsentation folgt um 19 Uhr. Ende der Veranstaltung ist gegen 21:30 Uhr.Anmeldungen sind bis zum 12. Juni unter der Email barbadostourism(at)gce-agency.com mit Angabe des gewünschten Teilnahmeortes möglich, die Zahl der Plätze ist beschränkt. Mehr Informationen unter der Telefonnummer 069 / 175371-056.



Bildinformation: Barbados lädt zur Roadshow in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München ein