Doppelausstellung: Hein Glück – Michael Schulz - Fotografie und Malerei

Hein Glück – Michael SchulzFotografie und MalereiW4 - waiting, working, walking – whiteAusstellung vom 28.06.2017 bis 31.07.2017Vernissage am 28.06.2017 ab 19:00 UhrEinführung: Oliver Seifert, Kunsthistorikerab 20 Uhr - Jazz Konzert mit Monique Ter Steege + SWAZZOUDie Formel w4 beschreibt so etwas wie die Quadratur des Kreises, nämlich den Versuch, zwei wesentlich unterschiedene Entitäten unter einen Hut zu bringen. Nur geht es hier nicht um Kreis und Quadrat, sondern um Fotografie und Malerei und um zwei künstlerische Temperamente, die trotz aller Unterschiede doch den Wunsch nach dem selben Hut teilen.Auf der einen Seite steht Hein Glück, auf der anderen Michael Schulz. Der eine fotografiert, der andere malt. Der eine war in Indien, der andere in Mexiko. Bei dem einen strömt die große, weite Welt wartend, arbeitend oder einfach gehend auf die Bildbühne, bei dem anderen gärt das Warten, Wüten und Wandern unter einer vielsagend verrutschten Decke weißer Farbe. Und der gemeinsame Hut dieser beiden Antagonisten ist nichts weiter als die Chiffre „w“.Auch wenn man also nicht sagen kann, was „w“ genau bedeuten soll („w“ wie „weit“?) – das Ergebnis des Aufeinandertreffens dieser beiden Antagonisten ist einfach wunderbar. In der vierten Potenz.ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



