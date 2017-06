Investor, Seriös, für Investition in zukunftsträchtige erneuerbare neue Energieerzeugung gesucht

(fair-NEWS)

COQUIMBO / La Serena, Pressemitteilung: Neue Energieerzeugung von sauberer Energie, 8.600 Std. im Jahr. Das kann bislang noch keine erneuerbare Technologie bieten.In Chile, hat ein deutscher Einwanderer vor Jahren eine bahnbrechende Erfindung gemacht. Ihm gelang es, aus Schwerkraft und Atmosphärendruck Strom zu erzeugen. Dies mittels von starken Maschinen, die er mittels vorgenannter Kräfte arbeiten lässt. So benötigen die Maschinen, kurz SGV-G genannt, keinerlei herkömmlichen Treibstoff, sondern eben nur hauptsächlich Schwerkraft und die ist gratis überall auf dem Planeten zugänglich. Die Gesellschaft, die Betreiber der Erfindung ist, ist die inzwischen bekannte GIGA THOR S.A., eine kleinere chilenische Aktiengesellschaft. Diese nun wiederum erhielt von einer sehr grossen chilenischen Holding, der HORTIFRUT S.A. und der BAIKA S.A. einen sehr grossen Auftrag um ganze 2000 grosse SGV-G 700KW Anlagen zu bauen. Das übertrifft leider die technischen Möglichkeiten der GIGA THOR S.A. Sprich, es fehlt an Infrastruktur an modernen, Präzisionsmaschinen. Hier wird nun einem Investoren angeboten, ein gutes Geschäft zu machen. Für eine Investition von nur EUR 5.5 Mio. erhält er zehn Prozent (3000) der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft. Man rechne einmal kurz mit: Eine SGV-G700KW wird mit EUR 660.000,-- bezahlt. Die GIGA THOR S.A. will eine Jahresproduktion von 400 SGV-G's erreichen. Das entspricht einem Gewinn von rund 400 x EUR 220.000,-- gleich = EUR 88 Mio. p.a. Also schon nach einem Jahr Produktion hat der Investor seine Investition 16 mal hereingewirtschaftet. (16 mal amortisiert). Schwer zu glauben, aber in solch neuen Technologien, die die ganze Welt sucht, sind solche Renditen möglich. Besser ist sich zu informieren. Das kann man auf der www.gigathor-sa.de mittels des dortigen Kontaktformulares machen. Dr.WWH



Bildinformation: Dr.Wolf Weber-Hill (CEO)