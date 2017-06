Robuster, erweiterbarer und lüfterfreier Box-PC mit Skylake CPU !

(fair-NEWS)

- 6. Gen. Intel® Core™ CPU- DDR4 SO-DIMM, max. 32GB- 3 PCIe / PCI Steckplätze- lüfterfrei, robustes Metallgehäuse- Temperaturbereich -20ºC bis 50ºC- COM, USB 3.0, dual GbE LAN- dual Display VGA, HDMIMit dem neuen Box-PC Modell TANK-870e-H110 bietet COMP-MALL ein kompaktes, lüfterfreies und auf Dauerbetrieb ausgelegtes Industrie-PC System für die Montage im Schrank, an der Wand oder im Fahrzeug. Das embedded System besitzt dank Skylake Intel® Core™ i7/i5 Prozessore viel Leistung.Das lüfterfreie System ist speziell für Anwendungen im Bereich der Maschinensteuerung und Automatisierungstechnik entwickelt und zielt auf Anwendungen in der Robotik, Bildverarbeitung, Montage, Handhabungstechnik, Steuerung, Überwachung, Kiosk, Transportsysteme oder auch Gebäudemanagement. Der Rechner ist durch die robuste Konstruktion weitgehend gegenüber Vibrationen und Stößen gesichert und erfüllt MIL-Std-810G. Er ist daher erfolgreich als Steuereinheit in Fahrzeugen einsetzbar. Dieses sind alles Anwendungen, die eine hohe Rechnerleistung erfordern und bei denen häufig Steckplätze für anwendungsspezifische PCI- oder PCIe Erweiterungskarten benötigt werden.Das Modell TANK-870e-H110 ist daher in drei Varianten mit 1 x PCIe x16, 2 x PCI oder 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 1 x PCI oder 3 x PCI Steckplätze erhältlich. Ferner sind noch 1 x Full-size PCIe Mini slot und 1 x Full-size PCIe Mini slot mit mSATA vorhanden.Das Modell TANK-870e-H110 ist mit den Intel® Core™ i7-6700TE (2.4 GHz, quad-core) oder Intel® Core™ i5-6500TE (2.3 GHz, quad-core), Intel® H110 Chipsatz sowie zwei 260-pin Sockel für DDR4 SO-DIMM bis 32GB lieferbar. Zwei unabhängige Display Ausgänge bieten hohe Auflösungen und große Flexibilität.Als Schnittstellen sind vorhanden: VGA, HDMI, 2x PCIe GbE LAN, 4x USB 3.0, 2x isolierte RS-422/485, AUDIO, 2x PCIe Mini. Im Inneren befindet sich eine 2,5“ SATA 6Gb/s HDD / SSD Bay. Der weite Spannungsversorgungsbereich von 9 - 36VDC und die Vibrations- und Stoßfestigkeit sind für mobile Anwendungen ideal.Das System arbeitet ohne Lüfter im Temperaturbereich von -20°C bis +50°C und der Hersteller garantiert eine lange Verfügbarkeit. Die Abmessungen betragen 255x190x133 mm.Der link zum Datenblatt : www.comp-mall.de/datenblatt/201701_TANK-870-R10.pdf Durch das COMP-MALL Individualisierungs-Konzept für kleine bis große Stückzahlen, können für das Modell TANK-870e-110, Anpassungen vorgenommen werden, sowie Versorgungs-/EOL-Management durch Direktlieferung, Langzeitverfügbarkeit und Vorhaltungs-/Abruflager bieten einen Mehrwert und helfen Kosten zu senken. COMP-MALL bietet weitere Industrie Embedded-PC Systeme unter www.comp-mall.de/Embedded-PC-und-Computer.html



Bildinformation: Modell TANK-870e-H110