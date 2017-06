devolo Home Control-Update für Android: Volle Konfiguration per App jetzt möglich

(fair-NEWS)

Alles per App: Einrichtung, Regeln, Szenen Zeitsteuerung und mehrdevolo hat den Funktionsumfang der Home Control-App seit dem Launch kontinuierlich mit vielen großen und kleinen Verbesserungen erweitert. Das aktuelle App-Update für Android-Nutzer ermöglicht nun auch die Einrichtung von Regeln, Szenen, Zeitsteuerungen, Geräte-Gruppen und Benachrichtigungen direkt in der Home Control-App. Nutzer konnten diese Dienste zwar bisher auch über die App aufrufen, wurden dann aber automatisch in eine Web-Browser-Version umgeleitet. Mit den neuen Funktionen wird die Bedienung von devolo Home Control für Android-User noch komfortabler und intuitiver.Neue Auslöser für die Zeitsteuerung: Sonnenauf- und Sonnenuntergangdevolo erweitert mit dem Update ebenfalls die Optionen zur komfortablen Zeitsteuerung des Smart Home-Systems: Die neuen Bedingungen ermöglichen das Schalten von Geräten, Regeln oder Szenen nun auch zum genauen Zeitpunkt von Sonnenaufgang beziehungsweise Sonnenuntergang - oder einem beliebigen Zeitpunkt davor oder danach. Daraus ergeben sich zahlreiche weitere Automatisierungsmöglichkeiten: Mit Home Control verbundene Lampen oder andere Geräte lassen sich so automatisch ein- beziehungsweise ausschalten. Die neuen Zeitprogramme können zudem als Steuerungselement für Regeln und Szenen dienen, was die Flexibilität im Smart Home weiter erhöht.Kontinuierliche Updates für devolo Home Controldevolo erweitert sein intuitives Home Control-System regelmäßig mit Software-, Firmware- und App-Updates. Nutzer erhalten so ständig neue Funktionen. Alle Updates sind kostenlos verfügbar.Preise und Verfügbarkeitdevolo Home Control ist im Handel und Online erhältlich. Ein praktisches Home Control Starter-Paket bestehend aus Zentrale, Schalt- und Messsteckdose sowie Tür-/ Fensterkontakt kostet 219,90 Euro (UVP). Monatliche Nutzungsgebühren fallen nicht an.



Bildinformation: Ein umfangreiches Update bringt neue Funktionen für die devolo Home Control App.