Bright Solutions erhält Zuschlag für umfassendes Drupal-Projekt

Die Ruhr-Universität in Bochum zählt mit mehr als 42.000 Studierenden zu den zehn größten Universitäten Deutschlands. Jetzt vergab die renommierte Hochschule den Auftrag zur Entwicklung eines zentralen Webauftritts an die Bright Solutions GmbH mit Sitz in Darmstadt. Kern des anspruchsvollen Projektes ist es, das Content-Management zu vereinfachen und gleichzeitig die Außendarstellung zu optimieren. Über einen zentralen Content-Pool und die Anbindung existierender Datenbanken soll die redundante Datenpflege vermieden werden. Bright Solutions überzeugte in der bundesweiten Ausschreibung durch nachweisbare Kompetenzen in der Realisierung umfangreicher Drupal-Distributionen sowie dem Verständnis für die Anforderungen von Hochschulen.Die Ruhr-Universität zählt 20 Fakultäten, es existieren vielfältige Exzellenz- und Forschungsprogramme sowie Kooperationen mit Universitäten weltweit. Über unterschiedliche Webportale stellt die Hochschule eine enorme Menge an Informationen zur Verfügung. Zukünftig soll diese komplexe Struktur durch eine zentrale Drupal-Distribution deutlich vereinfacht werden, die auf einem zentralen Basisauftritt basiert. Sämtliche neuen Webauftritte der Universität werden von Beginn an mehrsprachig und barrierefrei ausgelegt. Die Entwicklung im responsiven Design ermöglicht ansprechende Darstellung auf allen Endgeräten. Klar strukturierte Rollen und Rechte sollen den Seitenverantwortlichen ermöglichen, schnell und einfach auf ihre Inhalte zuzugreifen.Bei der Vergabe des Projektes legten die Verantwortlichen großen Wert auf nachweisbare Erfahrungen bei der Umsetzung umfangreicher Drupal-Distributionen. Hier konnte Bright Solutions punkten: Sowohl in der Konzeption als auch in der Realisierung überzeugte das Darmstädter Unternehmen, das unter anderem als <a href="https://www.brightsolutions.de/referenzen/drupal-dienstleister-f%C3%BCr-das-land-hessen">Partner</a> der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung die Drupal Installationen des Landes Hessen betreut.



Bildinformation: Bright Solutions gewinnt die Ausschreibung der Ruhr-Uni für einheitliche Web-Plattform. (Bildquelle: Ruhr-Universität Bochum)