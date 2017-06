Dieter Esslinger leitet das neue Hampton by Hilton Freiburg

(fair-NEWS)

Dieter Esslinger leitet als Hoteldirektor das Hampton by Hilton Freiburg Gare du Nord. Das 175-Zimmer-Haus, das von Primestar Hospitality betrieben wird, wird noch im Sommer eröffnet. Esslinger absolvierte seine Ausbildung als Hotel- und Gastgewerbeassistent im Luxushotel Schloss Fuschl in Hof bei Salzburg und arbeitete dort im Anschluss als Front Office Clerk und zuletzt im Holiday Inn Express Frankfurt City Hauptbahnhof. Der 33jährige Esslinger freut sich auf seine Aufgaben als General Manager: "Durch die fußläufige Lage zur Messe Freiburg und die Nähe zur Innenstadt sind wir sowohl für Geschäftsreisende als auch für Städteurlauber ideal gelegen." Durch das Kundenbindungsprogramm von Hilton rechnet er mit einer großen Zahl ausländischer Gäste, die von Freiburg aus das Dreiländereck erkunden. Seine Erfahrung in Frankfurt zeige, dass durch Hotels, die international bekannt seien, ein ganz anderes Publikum in die Stadt komme. Da das Hampton by Hilton ein Garni-Hotel ist wie das kürzlich ebenfalls in Freiburg eröffnete Super 8-Hotel, würden Restaurants in Freiburg von diesen neuen Häusern direkt profitieren.



Bildinformation: So werden die Zimmer des Hampton by Hilton in Freiburg aussehen, das diesen Sommer eröffnet. (Bildquelle: Primestar Hospitality)