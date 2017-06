Neue Unternehmertipps von selbststaendigkeit.de

(fair-NEWS)

Die Onlineplattform selbststaendigkeit.de hat einen neuen Bereich entwickelt, in dem sie in sieben Sparten Tipps an Unternehmer bereithält.Die <a href="http://selbststaendigkeit.de/unternehmertipps/finanzen-versicherungen">neuen Unternehmertipps</a>Wirtschaftliche Ratschläge werden immer gern genommen. Deshalb hat die Onlineplattform selbststaendigkeit.de ihre Dienstleistungen für Unternehmer und Gründer um Tipps erweitert. In ihrem neuen Bereich "Unternehmertipps" stellt sie in den sieben Sparten "Finanzen und Versicherungen", "Human Ressource,", "Lesetipps", "Marketing", "Recht", "Videokurse" und "Webinare" Ratschläge für ihre Zielgruppen bereit, um sie mit Informationen und Tipps bei ihrer unternehmerischen Tätigkeit zu unterstützen.Die Anmeldung zu den UnternehmertippsSobald sich die Gründer und Unternehmer zu dem gratis erhältlichen Newsletter von selbststaendigkeit.de anmelden, erhalten sie den vollen Zugriff auf alle Informationen im Bereich "Unternehmertipps". Damit profitieren sie sofort von den kompakten News aus der Gründerszene und aus dem Unternehmerleben und dem Wissen, das ihrer Selbstständigkeit nützlich sein kann. Zudem können sie zwischen den beiden kostenlosen E-Books "In 27 Schritten Ihr Unternehmen gründen" und "Präsentieren wie Steve Jobs" wählen.Die sieben Sparten der UnternehmertippsFolgende Inhalte sind in den sieben Sparten der Unternehmertipps angelegt:1. Sparte "Finanzen und Versicherungen": In dieser Sparte können Checklisten für betriebliche Maßnahmen wie Businesspläne, Liquidationspläne oder Investitionspläne abgerufen werden. Auch sind Kreditvergleiche zu finden.2. Sparte "Human Ressource": Ein Test für Unternehmertypen sowie ein Persönlichkeitstest gehören zum Angebot dieser Sparte.3. Sparte "Lesetipps": Diese Sparte ist inhaltlich sehr umfassend und vielfältig. Es finden sich Titel über Unternehmensführung, Lieferantenmanagement, Finanzmanagement oder Unternehmensorganisation. Erfolgsrezepte und Konzepte sowie Handbücher zu diversen Themen wenden sich an die Leser, die diese Informationen praxisgerecht umsetzen wollen. Fachbücher über Selbstmanagement oder Marketing sind lesenswerte Informationsträger für Gründer und Unternehmer.4. Sparte "Marketing": Diese Sparte ist gezielt dem Marketing gewidmet und reicht weit über die "Lesetipps" hinaus. Die Informationen wenden sich direkt an die Praktiker, die ihre Marketingmaßnahmen auf ihre Kunden zuschneiden möchten. Ein Kernthema ist das auch für konventionelle Firmen wichtige Online-Marketing. Checklisten runden das Informationsangebot ab.5. Sparte "Recht": Die Schwerpunkte dieser Sparte bilden die Themen Datenschutz, Verträge und Vorlagen sowie eine Checkliste zum Thema Allgemeine Geschäftsbedingungen. Ausführungen zur Wahl der richtigen Rechtsform und die Pflicht zum Impressum liefern den Gründern und Unternehmern das notwendige Wissen.6. Sparte "Videokurse": Die Inhalte der angebotenen Videokurse sind breit gestreut. Sie reichen von der Amazon Optimierung über die Herstellung von E-Books bis zum Instagram Marketing, die Facebook Anzeigen nicht zu vergessen. Der Entwicklung von Apps sind mehrere Videokurse gewidmet.7. Sparte "Webinare": Ebenfalls inhaltlich weit gespannt ist das Programm der Webinare, von denen etliche sogar kostenlos sind. Themen sind Podcasts, Chatbot Ideen, Social Media Marketing für Selbstständige sowie Unternehmerbewusstsein oder Speed Reading, um nur eine Auswahl zu nennen.FazitMit ihren neuen Unternehmertipps und der aktuellen Gliederung in sieben Bereiche bedient die Onlineplattform <a href="http://selbststaendigkeit.de/">selbststaendigkeit.de</a> das weitgefächerte Informationsbedürfnis ihrer Zielgruppen.Um ihren Usern den Zugriff auf das reichhaltige Themenspektrum zu erleichtern, hat selbststaendigkeit.de sieben Bereiche strukturiert, die aus drei Gruppen bestehen: erstens aus Fachbereichen wie Finanzen, Recht, Marketing und Personal, zweitens aus Lesetipps und drittens aus elektronischem Lernen wie Videokurse und Webinare.



