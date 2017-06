Einstieg in die pferdegestützte Seminararbeit

(fair-NEWS)

Die EAHAE International (früher European) Association for Horse Assisted Education ist die internationale Dachorganisation pferdegestützter Seminaranbieter und Coachs. Die Mitgliedschaft erfordert ein zweitägiges Train-the-Trainer-Seminar. Von der <a href="http://eahae.international/deutschland.html">neuen deutschen Einstiegsseite</a> kommt man unter anderem auf- Mitglieder in mehr als 35 Ländern- die 13. Jahreskonferenz in Ungarn (Oktober 2017)- Workshops und Trainings- die deutschen EAHAE Lifetime-MitgliederUnterlagen kann man per E-Mail anfordern.Die EAHAE International ist eine Plattform für Information, Kommunikation, Weiterbildung, Forschung und Publikation von jeglicher Art pferdegestützter Interventionen. Die Vision ist es, pferdegestützte Aus- und Weiterbildung als eine generelle Form der Persönlichkeitsentwicklung und der beruflichen Bildung in Unternehmen, Organisationen, Institutionen, Gesellschaften und für persönliche Belange zu etablieren.Die EAHAE versteht sich als Plattform, die 2004 in Europa gegründet wurde, heute aber weltweit in der pferdegestützten Aus- und Weiterbildung agiert. Vertrauen steht über allem. Es wird Zusammenarbeit anstatt Konkurrenz gefördert. Kooperation findet auf Augenhöhe statt. Die Pferde werden als Trainer, nicht als Werkzeuge, gesehen.Diese Grundwerte sind wesentlicher Bestandteil des HorseDream Train the Trainer Seminars, das Voraussetzung für die EAHAE Mitgliedschaft ist.Die offizielle Sprache der Assoziation ist Englisch.



Bildinformation: 13. EAHAE Jahreskonferenz im Oktober 2017 in Ungarn