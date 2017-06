Controlware erhält ISL Partner Excellence Award 2017 - Leading Presence in DACH

(fair-NEWS) Dietzenbach, 6. Juni 2017 - Controlware, renommierter deutscher Systemintegrator und Managed Service Provider, wurde von ISL mit dem "Partner Excellence Award 2017 - Leading Presence in DACH" ausgezeichnet. Der Hersteller der Network Access Control-Plattform ARP-GUARD honoriert mit der Auszeichnung die herausragende Performance und das Engagement von Controlware bei der Umsetzung anspruchsvoller Kundenprojekte in der DACH-Region.



Angesichts zunehmend dezentraler Unternehmensstrukturen und einer steigenden Zahl remote agierender Mitarbeiter gewinnt das Thema Network Access Control (NAC) immer mehr an Bedeutung. Die ISL Internet Sicherheitslösungen GmbH aus Wetter an der Ruhr hat sich in diesem Wachstumsmarkt mit ihrer NAC-Plattform ARP-GUARD als einer der führenden Anbieter etabliert und schützt Unternehmensnetze vor internen Angriffen und Zugriffen nicht autorisierter Endgeräte. ARP-GUARD sorgt unter anderem mit einem innovativen kryptographischen Fingerprint-Verfahren dafür, dass nur legitime Nutzer Zugang zu unternehmenskritischen Applikationen und Daten erhalten.



Jörg Finck, Sales Manager von ISL, kommentiert die Auszeichnung wie folgt: "Controlware zählt seit 2008 zu unseren engagiertesten Premium Partnern im deutschsprachigen Raum und hat in dieser Zeit eine Vielzahl anspruchsvoller ARP-GUARD-Projekte in DACH realisiert. Dabei haben die Controlware Experten immer wieder herausragende technische Kompetenz in den unterschiedlichsten Fachbereichen unter Beweis gestellt - und so maßgeblich zum Erfolg unserer Lösungen beigetragen."



Katarina Kosicarova, Product Manager bei Controlware, erklärt: "ISL bietet mit ARP-GUARD eine effektive NAC-Lösung, die geschäftskritische Daten mit innovativen Sicherheitsmechanismen schützt. Hervorzuheben ist auch, dass die Appliances vollständig in Deutschland entwickelt und gefertigt werden. Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien und rechtlichen Vorgaben ist also durchgehend garantiert. Damit stehen die ARP-GUARD-Plattformen bei unseren gemeinsamen Kunden hoch im Kurs - und wir freuen uns sehr darauf, die erfolgreiche Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren mit spannenden Projekten fortzusetzen."