Yoga für Musiker

Körper, Atem und Geist im EinklangKörperliche Fehlhaltungen, chronische Verspannungen, Ermüdungssymptome, diverse Schmerzbilder, seelischer Stress und Lampenfieber können ein Musikerleben erheblich belasten. Viele professionelle Orchestermusiker leiden unter gesundheitlichen Beschwerden; bei etwa der Hälfte der Betroffenen sind diese chronisch. Immer mehr Musikhochschulen bieten mittlerweile ihren Studierenden unterschiedliche Kurse zur Schulung des Körperbewusstseins an.Corinna Leupelt erläutert die Grundlagen der yogischen Körper- und Atemarbeit sowie der Meditation. Sie gibt Einblicke in die Philosophie des Yoga, beschreibt seinen vielfältigen Nutzen für den Musikerberuf und zeigt anhand von Fallbeispielen und Übungsprogrammen auf, welche konkreten Hilfestellungen Yoga im Musikeralltag geben kann. Durch seinen integralen Ansatz, der die Ebenen von Körper, Atem und Geist gleichermaßen berücksichtigt, ist Yoga in besonderer Weise geeignet, den Bühnenberuf von vermeidbaren Bürden zu befreien: Als inspirierender Prozess eines ganzheitlichen Selbststudiums, das für den Übenden erfahrbar macht, wie ein ausgewogenes Verhältnis von Spannung und Entspannung, Kraft und Leichtigkeit entstehen kann, welches für die Auflösung von Beschwerden erzeugenden Blockaden wesentlich ist.Über die AutorinCorinna Leupelt studierte Klavier bei Georg Sava an der Berliner Universität der Künste. Nach dem Abschluss setzte sie ihre musikalischen Studien als Stipendiatin bei Peter Wallfisch in London fort. Als Solistin, Kammermusikerin und Liedbegleiterin war sie sowohl unterrichtend als auch konzertierend tätig, spielte Aufnahmen für den Rundfunk und das Kino ein und arbeitete als Komponistin von Bühnenmusiken für das Sprechtheater, u.a. am Düsseldorfer Schauspielhaus und den Münchner Kammerspielen. Mit der Geburt ihrer Tochter zog sie sich aus dem Musikerberuf zurück und widmete sich ihrem Yoga-Weg, der eine Yogalehrerausbildung BDY/EYU in der Tradition von T. Krishnamacharya/T.K.V. Desikachar einschloss. Seither unterrichtet sie Yoga im Gruppen- und Einzelunterricht. Seit dem Sommer 2017 lebt sie mit ihrem Mann in Dresden.Hardcover978-3-96051-759-719,99 Euro



Bildinformation: Cover