Die französische Modebranche baut ihre Marktanteile weiter aus

it einem geschätzten Umsatz von 30 Milliarden Euro ist der französische Markt für Damen- und Herrenbekleidung gut aufgestellt. Frankreich belegt weltweit Platz zehn unter den Exportländern und baut seine Marktanteile in Europa, Asien (China, Hongkong) sowie in den Vereinigten Staaten weiter aus.„Image France“ und „French Touch“ stehen nicht nur für Savoir-faire und Eleganz, sondern auch für eine große Vielfalt von Produkten und Produktlinien. Kreativität und Qualität der Produkte kommen in der Luxusindustrie gut an, die mit den französischen Herstellern eng zusammenarbeitet.Neues KonsumverhaltenKleidung und Schuhe rangieren an sechster Stelle der Ausgaben der französischen Verbraucherinnen und Verbraucher. Modische Trends stehen bei ihnen nach wie vor hoch im Kurs, sie kaufen jedoch weniger und dafür gezielter. Ein signifikantes Wachstum im Online-Handel hat zur Entwicklung der „Pure Players“ beigetragen. Angesichts der zunehmenden Aufteilung des Marktes unter einer wachsenden Anzahl von Anbietern greifen Männer ebenso wie Frauen beim Einkauf gerne zu Smartphone und Handy. Der starke Wettbewerbsdruck von Billig-Produkten in Frankreich und auf internationaler Ebene erfordert eine Anpassung der Erzeugnisse an die Märkte, insbesondere im Hinblick auf Kleidergrößen und Formen.Eleganz und RaffinesseDie zehn Unternehmen des französischen Pavillons verbinden französischen Flair mit Inspirationen aus der Welt der Reisen und bieten Qualität „made in France“ an. Ihre raffinierten, hochwertigen Kollektionen spiegeln handwerkliches Können wider und sind aus edlen Materialien wie Silber, natürlichen Rohstoffen wie Perlmutt oder umweltfreundlichen Recyclingprodukten gefertigt.Weitere Informationen zu den französischen Ausstellern finden sich auf folgenden Websites:- Alexandrine Paris- L’indochineur- Mayann- Ritchie- SER CreationParis Fashion Shops, auf der sich mehrere Marken vorstellen:- CINDY H- ESCANDELLE- FOR HER PARIS- GARCONNE- JUBYLEE- KENZARRO- LOVIE & CO- MONDAY PREMIUM- SERGIO TODZI- TAILYA- UNIPLAYWeitere Informationen erhalten Journalisten und Besucher vom 4. bis 6. Juli 2017 in Berlin in Halle 3 Stand 3.12 und Halle 6 Stände 6CF18-19-21.



Bildinformation: Die Besucher der Berliner Fachmesse haben die Gelegenheit, auf dem französischen Gemeinschaftsstand einen Markt im Umbruch kennenzulernen (Bild: Business France).