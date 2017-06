Ein alternativer Wind weht auf dem Gebrauchtwagenportal www.meinfahrbares.de

(fair-NEWS)

Die Entwickler haben es sich hier zur Aufgabe gemacht ein Portal zu gestalten in dem alles, was fährt, seinen digitalen Platz findet.Nicht nur kann man auf www.meinfahrbares.de seinen fahrbaren Untersatz kaufen und verkaufen, sondern findet auch jede Menge andere Informationen rund um alle Fortbewegungsmittel, die der Mensch so liebt.Innovative Suchfunktionen sollen dem User schneller die Informationen anzeigen, die er wirklich sucht.Für private & selbstständige Nutzer bietet das Internetportal kostenlose Kleinanzeigen, Reparaturanleitungen, Branchenverzeichnisse und vieles mehr. Für jeden, der mit Autos, Motorrädern oder Ähnlichem handelt, daher eine tolle Möglichkeit die Reichweite im Internet zu erhöhen und neue Kunden zu gewinnen.Das nun seit 1.1.2017 im Relaunch online erreichbare Internetportal hatte bisher rund 12.300.000 Zugriffe und wird stetig weiterentwickelt.



Bildinformation: Foto: Bohm