Die richtige Running Ausrüstung sowie die passenden Laufschuhe finden

(fair-NEWS) Seit wenigen Wochen sieht man sie immer wieder, egal zu welcher Uhrzeit, die Walker und Läufer die nach einem langen Arbeitstag sich den Frust von der Seele laufen oder einfach den vergangenen Tag nochmals Revue passieren lassen. Aber es geht beim Joggen natürlich nicht nur um Frustbewältigung, es wird auch die Fitness und Ausdauer gestärkt sowie die Lebensfreue gesteigert. Laufen findet mittlerweile in allen Altersklassen eine hohe Begeisterung, was sich nicht nur bei den großen Marathonläufen weltweit, sondern auch bei den regionalen Läufen in der Teilnehmerzahl wiederspiegelt.



Gerade bei dieser Sportart ist das richtige Schuhwerk das A und O, denn es gibt mittlerweile für alle Untergründe und Laufstile verschiedene Schuhe, die Verletzungen vorbeugen und das Laufgefühl steigern. Falsche Laufschuhe können schnell zu Verletzungen und Schäden im Sehnen-, Wirbel- oder Muskelbereich führen. Genau dessen ist sich der große Onlinehändler 11teamsports, dessen Hauptsitz in Crailsheim ist, bewusst und bietet deshalb ein breites Spektrum von Laufschuhen und Laufbekleidung für alle Altersklassen und Geschlechter online sowie stationär an, wo sie jederzeit fachkundiges Personal vorfinden.



Neben den Topsellern wie Nike, adidas, Asics und Brooks, findet man unter www.11teamsports.de/running/ auch weitere Marken wie Mizuno, New Balance, Saucony, PUMA, Under Armour und Reebok, damit auch wirklich jeder seinen perfekten Laufschuh finden kann.



Für welche Marke und Schuhtyp man sich aber nun letztendlich entscheidet, darf oder sollte sich zumindest nicht nur vom optischen abhängig gemacht werden, sondern von Aspekten wie z.B. dem Umfang des Trainings.

Die kompetenten und jederzeit auf den neusten Stand geschulten Verkäufer und Verkäuferinnen von eleven teamsports beraten sie hierzu jederzeit gerne vor Ort oder auch telefonisch.

