Andreas Rothkamp ins EMEA Management Team von Skillsoft berufen

(fair-NEWS)

Düsseldorf, 8. Juni 2017 - Andreas Rothkamp (48), Sales Director DACH bei Skillsoft, gehört ab sofort dem EMEA Management Team des Unternehmens an. Nach Einschätzung des DACH Vertriebsleiters wird die Neu-Ausrichtung von Skillsoft zum Digitaltechnologie-Unternehmen die seit Jahren positive Geschäftsentwicklung im DACH-Markt noch weiter verbessern. Demnach investieren immer mehr Unternehmen in die gezielte Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. In Kombination mit zahlreichen Weiterentwicklungen bei Lerninhalten wurde die neue Content Delivery Lernplattform "Percipio" von den Teilnehmern des Skillsoft EMEA Perspectives Summit in London mit Begeisterung aufgenommen.Mit seiner Berufung ins EMEA Management Team von Skillsoft nimmt der langjährig für die DACH-Region verantwortliche Sales Director Andreas Rothkamp eine wichtige Schnittstellenfunktion zwischen den Belangen regionaler Unternehmen und den künftigen Produkt-Entwicklungen von Skillsoft ein. Darüber hinaus verantwortet er neben dem Vertriebsgeschäft künftig auch die Unternehmenskommunikation in der DACH-Region.Rothkamp sieht sein Unternehmen gut positioniert für die gestiegenen Anforderungen im DACH-Markt: "Im Rahmen ihrer 15-monatigen Neu-Ausrichtung hat Skillsoft massiv in die Entwicklung neuer Technologien und die Erweiterung ihres Content-Angebots investiert. Mit unserer umfassenden Expertise und Innovationskraft sowie nicht zuletzt dank der engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden können wir heute rund 90 % der organisationalen eLearning- und Content-Anforderungen großer und mittelständischer Unternehmen mit unserem Lösungsangebot erfüllen", erläutert er.Nach konstant guter Geschäftsentwicklung mit zweistelligen Wachstumsraten in den letzten Jahren erwartet Rothkamp für das laufende Geschäftsjahr eine überdurchschnittliche Umsatzsteigerung im Vergleich zur prognostizierten Marktentwicklung von 17%. Digitalisierung und Standardisierung seien aus seiner Sicht wesentliche Markttreiber: "Der Fokus der Unternehmen liegt nach wie vor auf den Wissensbereichen IT, Business, Leadership und Compliance. Dabei liegt Micro Learning als Lernmethode absolut im Trend und wird von unseren Kunden zunehmend nachgefragt."Für den 48-jährigen Manager, der seit fast 20 Jahren im eLearning-Umfeld tätig ist, haben Unternehmen in der DACH-Region die Phase des Experimentierens bei eLearning beendet: "Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Fachkräftemangels begreifen immer mehr Unternehmen eine gezielte Weiterbildung als strategischen Wettbewerbsvorteil im Hinblick auf optimale Talent-Förderung und einen langfristigen Erhalt ihrer Mitarbeiter", führt Rothkamp aus. "Hier bietet Skillsoft nicht nur umfassende Angebote für lebenslanges Lernen, sondern auch richtungsweisende Technologien, die in die Gesamtstrategie des Unternehmens integriert sind und hohe Anreize für Mitarbeiter bieten.""Percipio wird die eLearning-Welt revolutionieren", so lautete das einhellige Urteil der rund 200 teilnehmenden Unternehmen beim Skillsoft EMEA Perspectives Summit am 16. Mai in London zur neuen Content Delivery Plattform des Anbieters. Nach ihrem erfolgreich vollzogenen Wandel vom eLearning Content- zum Digitaltechnologie-Unternehmen präsentierte Skillsoft ihren europäischen Kunden zukunftsorientierte Lösungen und Inhalte für die Lern-Anforderungen einer digitalisierten Geschäftswelt.Aus Sicht der Teilnehmer werde der nutzerzentrische Ansatz von Percipio bei der Wissenssuche und Wissensvermittlung ein einzigartiges, individuelles Lernerlebnis für Anwender schaffen und die eLearning-Industrie nachhaltig verändern.



Bildinformation: Andreas Rothkamp (48), Sales Director DACH, Skillsoft (Bildquelle: Copyright by Skillsoft)