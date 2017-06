Valuemall will Bezahlsystem Paydirekt etablieren

(fair-NEWS)

Seit dem 01.01.2017 ist in die Gründerzeitvilla der Rechtsanwälte und Steuerberater von AJT in Neuss an der Schorlemerstraße 125 ein interessanter Mieter eingezogen. Die VALUEMALL GmbH setzt nicht nur auf gute Nachbarschaft, sondern legte bei Startup und Betreuung großen Wert auf wirtschaftsrechtliche Kompetenz unter einem Dach.AJT begleitete den Weg der Gesellschafter bis zur Gründung und ist Berater der jungen GmbH, die sich ein ehrgeiziges Ziel auf die Fahnen geschrieben hat. Die VALUEMALL will das moderne Bezahlsystem Paydirekt als Verbindungsglied zwischen Kunden und Anbietern etablieren und dabei die Zusammenarbeit mit deutschen Genossenschaftsbanken suchen. Gemeinsam soll ein Shop & Pay auf den Homepages der deutschen Volksbanken und Raiffeisenkassen installiert werden. Auf den VALUEMALL-Plattformen der teilnehmenden Banken können Anbieter von Waren und Dienstleistungen im regionalen Kontext auf Kunden treffen. VALUEMALL bietet den Bankkunden Zugang zu zielgruppenrelevanten, maßgeschneiderten Produkten und Leistungen, die für einen definierten Zeitraum exklusiv auf der Plattform zum garantiert bundesweit günstigsten Preis erhältlich sind.Markus Jansen, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht begleitet VALUEMALL als Rechtsanwalt von den ersten Schritten an und ist vom Konzept überzeugt, auch wenn Paypal & Co. auf dem Weg zum Zahlungsmittel der Zukunft einiges an Vorsprung haben: "Genossenschaftsbanken und vor allem Kunden und Partner von Genossenschaftsbanken brauchen ein System wie Paydirekt, das nicht nur Kunden an die Bank bindet, sondern auch noch Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Die Plattform von VALUEMALL ist einzigartig und das Konzept in seiner genialen Einfachheit unübertroffen."Die VALUEMALL GmbH bietet ihren Geschäftspartnern und Kunden den Mehrwert, den viele Anbieter in diesem Bereich vergeblich zu bieten versucht haben, und kann damit Werkzeug sein, treue Kunden auch im Internetzeitalter an die Hausbank zu binden. Jansen: "Chancen wie diese müssen die deutschen Genossenschaftsbanken ergreifen. Zum einen, um in konzertierter Aktion ein Zeichen für das gemeinsame Bankensystem "paydirekt" zu setzen, aber auch um Wettbewerbsfähigkeit zu wahren."Mehr Informationen: https://www.ajt-partner.de/ und