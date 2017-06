Verdacht auf eine Allergie? Führen Sie einen Selbsttest durch

(fair-NEWS)

Der Selbsttest auf Allergien und Nährstoffmangel als bequeme AlternativePatienten, die in der heutigen Zeit einen Verdacht auf eine Allergie oder einen Nährstoffmangel haben, können auf einen lästigen Besuch beim Facharzt verzichten. Ebenfalls müssen sie nicht mehr Stunden im Wartezimmer verbringen oder sich auf Termine festlegen. Dank der Selbsttests von Cerascreen sparen Kunden eine Menge Zeit und Geld. Das Unternehmen hat inzwischen tausende Tests durchgeführt und besitzt weitreichende Erfahrung im Bereich der Gesundheitsdiagnostik. Die Tests sind TÜV geprüft, genau und zuverlässig. Kunden können so Ihre Gesundheit stets im Auge behalten, bei Problemen schnell Gegenmaßnahmen treffen und ihr Wohlbefinden steigern.Positives Testergebnis: So begegnen Sie NahrungsmittelunverträglichkeitenWenn der Selbsttest von Cerascreen den ursprünglichen Verdacht auf eine Allergie oder einen Nährstoffmangel, wie einen Eisenmangel, bestätigt, ist eine schnelle Reaktion erforderlich. Die Kunden erhalten einen individuellen Ernährungsplan, um ihre Ernährung zu optimieren. Durch eine verbesserte Ernährung können Leistungen im Beruf und im Sport gesteigert werden. Kunden können sich besser konzentrieren, sind ausgeglichener und schlafen besser. All dies zeigt, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung und Versorgung des Körpers ist. Mit Hilfe der Selbsttests und Nahrungsergänzungsmittel von Cerascreen investieren Kunden in ihre Gesundheit und in ihre Lebensqualität.Der Vorteil einer Frühzeiterkennung von Vitamin B12 Mangel und Co.Selbsttest stellen einen bequemen Weg dar, sich direkt auf Allergien oder Mängel zu testen, wenn die ersten Anzeichen auftreten und man noch nicht unbedingt den Arzt aufsuchen möchte. Das Unternehmen Cerascreen ist einer der führenden Anbieter dieser Selbsttests. Durch diese Selbsttests können Kunden ganz einfach Ihren Vitamin-, Hormon- oder Mineralstoffhaushalt überprüfen. Des Weiteren lassen sich mögliche Symptome, die auf Mangelernährung hindeuten, abklären. Nach einer Bestellung wird der Selbsttest in kürzester Zeit bei dem Kunden eintreffen. Dieser entnimmt sich dann ganz einfach ohne fremde Hilfe selber die Probe und schickt Sie wieder an Cerascreen. In einem Labor wird die Probe dann professionell ausgewertet und dem Kunden wird das Ergebnis anschließend in einem ausführlichen und leicht verständlichen Ergebnisbericht mitgeteilt. Zu dem Service von Cerascreen gehören auch eine weitere Beratung zur Ernährungsumstellung sowie weitere detaillierte Informationen und Ernährungsempfehlungen.Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.cerascreen.de/