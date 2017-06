Historisches Gewächshaus als neue Eventlocation im Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer

Pressemitteilung von Weissenhaus

(fair-NEWS) Es ist ein kleiner, feiner Ort. Er präsentiert sich still und zurückhaltend, bietet Schutz und Rundumblick gleichermaßen: das Weissenhaus Gewächshaus. Ob anlässlich eines privaten Dinners oder eines kleineren Firmenevents - künftig finden hier bis zu zwölf Personen Platz. Gäste des Schlossguts Weissenhaus Grand Village Resort & Spa genießen einen weiteren Rückzugsort zum Lesen, Verweilen und Genießen. Die lichtdurchflutete und warme Atmosphäre vereint die Vorzüge von Innen und Außen. Dort lassen sich die Jahreszeiten verlängern. Dort sitzt man wie im Freien und doch geborgen, wie die empfindlichen Pflanzen, für die die gläsernen Kokons einst erdacht wurden.



Originalgetreu renoviert und zu neuem Leben erweckt, hat sich das historische Glashaus aus dem Jahre 1738 herausgeputzt. Klassische Gartenstühle und -tische stehen auf Terrakotta-Ziegeln. Darüber spannen sich weiß lackierte Eisenstreben in kühnem Bogen. Dahinter erstreckt sich ein blühender Duftgarten mit u.a. 50 unterschiedlichen Rosensorten und Kräutern. Innen genießen die Gäste hausgebackenes Brot mit aromatisierten Salzen, mediterran inspirierte Salate mit aromatischen Kräutern und frischem Pesto aus dem Steinmörser aus der Küche von Christian Scharrer und Christopher Schlang. Wer die Düfte des hauseigenen Kräutergartens einfangen und mit nach Hause nehmen möchte, begleitet unterschiedliche Events, wo Naturprodukte zubereitet werden, wie beispielsweise die Herstellung von Kräuterölen. Auch für Picknicks und Weinverkostungen ist dieser neue Rückzugsort die ideale Location.



Bildinformation: Das Weissenhaus Gewächshaus ist eine ideale Location für private Dinner oder kleinere Firmenevents.

Das Weissenhaus Grand Village Resort & SPA setzt neue Maßstäbe in der deutschen Luxushotellerie. Das in einen 75 Hektar großen Landschaftspark eingebettete Urlaubsdomizil, das direkt an der Ostsee in Schleswig-Holstein liegt, bietet 54 exklusive Suiten und Zimmer sowohl im Schloss als auch in den acht umliegenden historischen Gebäuden, die allesamt mit Liebe zum Detail renoviert und luxuriös ausgestattet wurden. Ob Sterne-Küche im Gourmetrestaurant COURTIER, ein Abendessen bei Sonnenuntergang im Bootshaus mit direkter Strandlage oder das Luxus-Spa SCHLOSSTHERME im ehemaligen Kutscherhaus - die Gäste erwartet eine Vielzahl an Möglichkeiten zu entspannen und sich rundherum verwöhnen zu lassen. Das Schlossgut Weissenhaus verbindet exklusiven Komfort mit weitläufiger Natur, so beispielsweise am drei Kilometer langen Sandstrand. Weitere Informationen gibt es auf www.weissenhaus.de oder auf Facebook (www.facebook.com/Weissenhaus).

«Historisches Gewächshaus als neue Eventlocation im Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer»

