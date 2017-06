(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, Juni 2017: Seit April befindet sich die Silver Muse auf hoher See, Experten der Touristikwelt konnten das neue Flaggschiff der monegassischen Luxusreederei bereits während der Shakedown Cruise erleben. Ihre Eindrücke schildern sie in einer neuen Reihe von Experten-Videos, die ab dem 8. Juni per Newsletter an Silversea B2B Partner verschickt werden.„Passt genau in die jetzige Zeit.”Den Anfang im ersten Newsletter am 8. Juni 2017 macht Thomas Junge, Head of Business Development von Dreamlines. “Passt genau in die jetzige Zeit.”, ist sein Fazit zur Silver Muse und dem Konzept von Silversea. In den nächsten neun Wochen werden Stimmen diverser Kollegen aus der internationalen Touristikbranche zur Silver Muse und Silversea im Allgemeinen folgen.Tina Kirfel, General Manager EMEA dazu: „Uns war es wichtig, so früh wie möglich Partner an Bord der Silver Muse zu holen und deren ehrliches Feedback zu erhalten. Ein Schiff lebt von den Emotionen seiner Gäste und ich freue mich sehr, dass es uns mit den Videos gelungen ist, diese in ihrer authentischsten Form festzuhalten.“Über Silversea CruisesSilversea Cruises gilt unter dem Vorstand von Manfredi Lefebvre d’Ovidio als Vorreiter in der Luxus-Kreuzfahrtindustrie. Silversea bietet Gästen persönliche und ausschließlich mit großzügigen Suiten ausgestattete kleine und wendige Schiffe: Silver Cloud, Silver Wind, Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit – und seit 19. April 2017 die Silver Muse – mit entspannter Atmosphäre und lässiger Eleganz. Zusammen mit den Expeditionsschiffen Silver Explorer, Silver Galapagos, Silver Discoverer und Silver Cloud Expedition umfassen die Silversea Routen 800 faszinierende Destinationen auf sieben Kontinenten, wie beispielsweise dem Mittelmeer, der Karibik sowie den Polar-Regionen.



Bildinformation: Silversea: Neue B2B Kampagne