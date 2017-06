Cortado verbindet iOS 11 und Apples Files App mit Dateiservern

(fair-NEWS)

(Berlin, 8. Juni 2017) Softwarehersteller Cortado Mobile Solutions gibt bekannt, dass seine Enterprise-Mobility-Lösung Cortado Server die auf Apples World Wide Developer Conference (WWDC) angekündigte Files App unterstützen wird. Damit wird mit Erscheinen von iOS 11 aus der Files App heraus der direkte Zugriff auf unternehmenseigene Dateiserver möglich.Apple hat am Montag auf der WWDC 2017 seine neue Files App für iOS 11 vorgestellt. Diese neue App soll von iOS aus den einfachen Zugriff auf Dokumente und Dateien beliebiger Quellen ermöglichen. Dabei spielen Cloudspeicher, wie Box, Dropbox und natürlich iCloud, eine wichtige Rolle. Durch die Files App erhalten diese Dienste gleichzeitig eine einheitliche Nutzeroberfläche.Betrachtet man aber die betriebliche Realität, so sind auch heute noch die meisten und wichtigsten Dateien auf unternehmenseigenen Dateiservern abgelegt. Hier sorgt der Cortado Server für die passende Lösung. Schon heute bietet er in seiner neuesten Version den Direktzugriff aus Apps auf den unternehmensinternen Dateiserver. Mit Erscheinen von iOS 11 wird mit Cortado Server auch aus der Files App der direkte Zugriff auf den Dateiserver möglich sein. iOS 11- und insbesondere iPad-Pro-Anwender können damit unter einer einheitlichen Nutzeroberfläche auf Dropbox und über die Cortado-Lösung auch auf den internen Dateiserver zugreifen."Mit unserer Unterstützung von iOS 11 und Apples Files App wird der Zugriff auf Unternehmensdateien so einfach wie nie zuvor", so Armin Lungwitz, CIO der Cortado Mobile Solutions GmbH. "Mitarbeiter können damit komfortabel auf den unternehmensinternen Fileserver zugreifen, ohne dass Dateien in die Public Cloud verschoben werden müssen. Auf Wunsch können die Dateien also innerhalb des gesicherten Unternehmensnetzwerkes verbleiben und sind gleichzeitig für den mobilen Zugriff verfügbar."Presseinformationen und -fotos sind zu finden unter: https://press.cortado.com Apple, iPad and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



Bildinformation: Mit Corporate Server können Nutzer schon heute mobil auf den Unternehmensserver zugreifen