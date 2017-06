Hautverjüngung mit der 24Karat- Goldmaske

(fair-NEWS)

Immer wieder erobern neue Beautyprodukte zur Faltenbehandlung und Hautverjüngung den Markt, oft sind es Essenzen von deren Wirksamkeit wir schon längst überzeugt sind.Immer wieder überrascht uns die Schönheitsindustrie mit innovativen und vielversprechenden Anti-Aging-Produkten, mit der 24Karat Goldmaske wird jedoch ein längst bekanntes Mittel wieder neu erfunden.Schon vor über 2000 Jahren nutzte Cleopatra die Vorteile dieses Edelmetalls, um ihre Haut zu verwöhnen und somit ihre Jugendlichkeit zu konservieren.Die 24Karat Goldmaske gewinnt immer mehr an Beliebtheit unter den Pflegeprodukten, die Wirkstoffe der Maske fördern die Zellerneuerung und verleihen der Haut neuen und langanhaltenden Glanz.Auch heute ist die Wirkung der zellerneuernden Wirkstoffe noch bekannt, sie unterstützen die Hautverjüngung, die Elastizität unserer Haut wird verbessert, unliebsame Falten werden vermindert und sorgen für einen ebenmäßigeren Teint.Gold empfiehlt sich außerdem nicht nur für besondere Kosmetikliebhaber, sondern ist auch die beste Alternative für Allergiker, da Gold nahezu für Jedermann verträglich ist.Das Edelmetall wirkt zudem entzündungshemmend, durchblutungsfördernd und beseitigt Unreinheiten und Hyperpigmentation, somit kann man sich sicher sein, dass die Goldmaske und ihre jahrtausendlange Geschichte nun nicht mehr so schnell in Vergessenheit geraten wird.



Bildinformation: YAVU GmbH