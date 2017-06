Neue Kooperation: Silversea und The Peninsula Hotels

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, Juni 2017: Die monegassische Luxusreederei Silversea freut sich sehr, die neue Kooperation mit der Luxushotelkette The Peninsula Hotels in Hong Kong verkünden zu dürfen. Die beiden renommierten Luxusmarken werden erstmals gemeinsam die Grand Asia Pacific Voyage 2019 an Bord der Silver Muse ausrichten. Gäste der Reise erwartet der gewohnte All-Inclusive-Lifestyle an Bord sowie exotische Events in den verschiedenen Destinationen Asiens.Am 2. Februar 2019 startet die 73-tägige Grand Asia Pacific Voyage in Sydney und führt zu 39 traumhaften Destinationen in 12 Ländern. Auf dieser außergewöhnlichen Reise entdecken Gäste einzigartige Kulturen und atemberaubende Landschaften Down Under, wie die berühmte Oper von Sydney bis hin zum Milford Sound Fjord in Neuseeland. Das Abenteuer geht weiter in Richtung Norden zu den bunten Kulturen und Jahrtausende alten Traditionststädten Südostasiens, bevor die Reise in Japan ihren Abschluss findet.Außergewöhnliche Erlebnisse an Bord und zu LandSilversea bietet Gästen in Kooperation mit The Peninsula Hotels fantastische Möglichkeiten, Landschaften und einheimische Traditionen zu erkunden und zu entdecken. Ortsansässige Kenner offerieren ihr Insider-Wissen, während ein ausgewähltes Team von Köchen regionale Spezialitäten an Bord zubereitet. An Land können Gäste an exklusiven Veranstaltungen in ausgewählten asiatischen Städten teilnehmen. Im Anschluss an die Kreuzfahrt erwartet die Reisenden ein dreitägiger Aufenthalt im Fünf-Sterne Hotel The Peninsula Tokyo. Im Rahmen eines Themenabends im eleganten Grand Ballroom des Hotels lädt ein exklusives japanisches Dinner als grandioser Abschluss der aufregenden luxuriösen Reise zum Genießen ein.„Wir sind sehr stolz und freuen uns über die Gelegenheit mit einer so renommierten Marke zusammenzuarbeiten“, so Manfredi Lefebvre d’Ovidio, Vorstandsvorsitzender von Silversea. „The Peninsula Hotels stehen für Engagement und Exzellenz und bieten ein Höchstmaß an persönlichem Service. Wir sind davon überzeugt, dass sich dies positiv auf das Reiseerlebnis unserer Gäste auswirken wird.“„Wir freuen uns, die Partnerschaft mit Silversea bekannt zu geben, welche für außergewöhnliche und individuelle Reiseerlebnisse steht. Silversea ist weltweit als Innovationsführer der Luxusreedereien bekannt und The Peninsula Hotels gehört zu den erfolgreichsten Luxusmarken weltweit. Durch die Kooperation der beiden Firmen können wir unseren anspruchsvollen Gästen ein nahtloses und exklusives Reiseerlebnis auf See und an Land bieten“, sagt Clement Kwok, CEO von The Hong Kong und Shanghai Hotels. „Wir sind stolz, Gästen von Silversea mit unseren personalisierten Programmen unvergessliche und authentische Erlebnisse der asiatischen Kultur, Geschichte und Traditionen zu bereiten.“All-Inclusive-Lifestyle an BordAn Bord der Silver Muse entspannen Gäste in geräumigen Suiten mit Meerblick, lassen sich in acht Restaurants kulinarisch verwöhnen und genießen den Service eines persönlichen Butlers. Eine großzügige Auswahl an Weinen, Champagner, Premium-Spirituosen, Kaffeespezialitäten, Wasser, Säften und alkoholfreien Getränken ist an Bord inkludiert. Des Weiteren beinhalten die All-Inclusive-Annehmlichkeiten einen 24-Stunden Room-Service, Vorlesungen und Präsentationen, Transfers in die Stadt (in den meisten Häfen), Trinkgelder (exklusive Spa-Behandlungen) und kostenloses WIFI an Bord für alle Gäste.Weitere Informationen zur Grand Asia Pacific Voyage 2019 unter folgendem Link: www.silversea.com/de/reiseziele/grand-voyages-kreuzfahrt/grand-voyage-2019-asien-pazifik/



Bildinformation: Grand Asia Pacific Voyage