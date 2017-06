Buchbinder Auktion: Attraktive Damen und attraktive Langläufer

(fair-NEWS)

Was: Große Buchbinder Auktion mit über 1.000 Fahrzeugen und erstmalig mit separater Langläufer VersteigerungWann: 28.06. (ab 17 Uhr) bis 30.06.2017Wo: Im Gewerbepark Plattenberg, 92431 Neunburg vorm Wald+++ Erstmalig mit extra Auktionsteil für attraktive Langläufer +++Im Sport wird es vorgemacht: Langläufer können ganz schön lange durchhalten. So auch die Langläufer aus der Buchbinder Flotte, die bei der nächsten Buchbinder Auktion im Rahmen eines extra Auktionsteiles am Donnerstagnachmittag versteigert werden. Während der dreitägigen Gebrauchtwagen-Auktion vom 28. bis 30. Juni kommen in Neunburg vorm Wald wieder rund tausend Fahrzeuge unter den Hammer. Die Fahrzeuge werden zu attraktiven Preisen, garantiert ohne Vorbehalt, ohne Aufgeld und teilweise ohne Mindestpreis versteigert.Verkaufsprogramm:Mittwoch, 28.06.2017ab 17:00 Uhr: Junge GebrauchteDonnerstag, 29.06.2017ab 10:00 Uhr: Gebrauchte Fahrzeuge aus der Buchbinder Flotteab 14:00 Uhr: Neu - LangläuferFreitag, 30.06.2017ab 10:00 Uhr: Unfall- und Nutzfahrzeugeab 15:00 Uhr:Still for Sale - Resterampe ohne Mindestpreis+++ Attraktives Rahmenprogramm mit Wahl zur Miss Summer und Vieles mehr +++Wer schon einmal beim dreitägigen Auktionsmarathon von Buchbinder Sale teilgenommen hat, weiß, dass sich die Gebrauchtwagenexperten stets ein buntes und amüsantes Rahmenprogramm einfallen lassen. So gibt es auch dieses Mal viele kleine Highlights rund um die Auktionen. Die Teilnehmer können sich auf die Buchbinder Wahl zur Miss Summer 2017 sowie an beiden Abenden auf ein exklusives Dinner im Landhotel Neunburg freuen. Wer dann noch Glück hat, wird beim Buchbinder Würfelspiel gezogen und kann sich einen schönen Rabatt erspielen.+++ Auktionsteilnahme auch online möglich +++Händler, die nicht die Möglichkeit haben, zur Buchbinder Auktion persönlich anzureisen, können für die Fahrzeuge ihrer Wahl selbstverständlich auch online mitbieten. Dafür ist lediglich die vorherige Registrierung auf der Handelsplattform www.buchbinder-auktion.de notwendig. Für Kunden, die bereits auf www.buchbinder-sale.de angemeldet sind, gelten dort automatisch dieselben Login-Daten.Weitere Informationen:www.buchbinder-sale.dewww.auto-auktion.dewww.pr4you.deVerwendung honorarfrei, Beleghinweis erbeten347 Wörter, 2.599 Zeichen mit LeerzeichenWeiteres Pressematerial zu dieser Pressemitteilung:Sie können im Online-Pressefach schnell und einfach weiteres Bild- und Textmaterial zur kostenfreien Verwendung downloaden:www.pr4you.de/pressefaecher/buchbinder



Bildinformation: Logo Buchbinder Auktion