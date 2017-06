Projektwoche mit 2schneidig für Osnabrücker Berufsschüler

(fair-NEWS)

Seit Mittwoch ist Martin Rietsch alias 2schneidig zu Gast in der Universitätsstadt Osnabrück, um für eine Gruppe Berufsschüler in dieser Woche drei spannende und interaktive Projekttage zu gestalten. Am Freitag, 9. Juni, wird 2schneidig die Projektwoche mit einer Zusammenführung der Ergebnisse abschließen. Dabei präsentiert der Künstler in den drei Projekttage ein vielfältiges Programm, das inhaltlich sowohl Bereiche wie Sucht-, Alkohol- und Drogenprävention abdeckt, als auch die Themen Rassismus und Mobbing behandelt.Nicht zu kurz kommen dabei abwechslungsreicht und kreative Workshopeinheiten, ob Songwriting rund um die behandelten Themen oder HipHop. Im Vordergrund der Projekttage unter dem Motto „Mut tut gut“ stellt 2schneidig Botschaften, die den Selbstwert der Schüler stärken und ihr Selbstvertrauen erneuern. Er ermutigt, selbstbewusst zur eigenen Meinung zu stehen, auch entgegen von Gruppenzwängen innerhalb der Peergroup, und eröffnet Perspektiven, die aus Frust und Entmutigung Hoffnung für den weiteren Lebensweg vermitteln. Es sind diese Werte, die durch 2schneidigs Authentizität bedeutenden und nachhaltigen Eindruck auf die jungen Erwachsenen machen.Seit Beginn seiner musikalischen Karriere engagiert sich 2schneidig vielfältig für Kinder und Jugendliche und ist bereits mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Fair Play Preis in der Sonderkategorie Integration, überreicht von Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière. Mit diesem Preis ehrten das Bundesinnenministerium, der Deutsche Olympische Sportbund und der Verband Deutscher Sportjournalisten den langjährigen und vielseitigen Einsatz von Martin Rietsch alias 2schneidig.2schneidig@school: Mit Projekten zu Themen wie Sucht-, Alkohol- und Drogenprävention, Gewaltprävention, Antirassismus und Antimobbing ist 2schneidig regelmäßig zu Gast an Schulen in ganz Deutschland, um mit Schülern aller Jahrgangsstufen altersgerecht zusammenzuarbeiten. Der sympathische Künstler findet schnell Zugang auch zu verschlossenen Kindern und Jugendlichen. Er überzeugt durch Ansprache der jungen Lebenswelten auf Augenhöhe, kompetentenund anschauliche Aufklärung und Diskussionsrunden sowie interaktive HipHop-Elemente, die den Schülern Spaß machen und die Inhalte seiner Werteworkshops untermauern. Rückmeldungen von Lehrern, Schülern und Schulsozialarbeitern bestätigen seit Jahren, dass 2schneidig@school nicht nur ein Highlight im Schulalltag ist, sondern bleibenden Eindruck hinterlässt.



Bildinformation: Martin Rietsch alias 2schneidig an Schulen mit Präventionsworkshops und Motivationsprojekten