The Ritz-Carlton, Astana: Ultimativer Luxus in Kasachstans Hauptstadt

(fair-NEWS)

Chevy Chase/ Frankfurt, 8. Juni 2017 – The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., eine der legendärsten Luxushotelmarken der Welt, hat das erste Hotel in der kasachischen Hauptstadt eröffnet. The Ritz-Carlton, Astana bereichert nun die Hotellandschaft in dieser aufstrebenden Metropole, die sowohl für Geschäfts- als auch für Freizeitreisende attraktiv ist, mit außergewöhnlichem Service, eleganten Räumlichkeiten und dem Versprechen für unvergessliche Momente.„Wir freuen uns, The Ritz-Carlton in dieser blühenden Hauptstadt launchen zu dürfen und können es kaum erwarten, selbst zu erleben, warum The New York Times Astana in die Liste der 52 Orte, die man 2017 besuchen sollte, aufgenommen hat“, so Hervé Humler, President und Chief Operating Officer der The Ritz-Carlton Hotel Company. „Die mit Spannung erwartete Weltausstellung, die Astana EXPO-2017, soll diesen Sommer drei bis vier Millionen Gäste anziehen. So kann es keinen besseren Zeitpunkt für die Eröffnung des The Ritz-Carlton, Astana und die Präsentation dieser vielversprechenden Destination geben.“The Ritz-Carlton, Astana befindet sich in den Talan Towers als Teil eines vielseitig genutzten High-End-Gebäudekomplexes mit exklusivem Business-Zentrum und Luxus-Einkaufszentrum. Das Haus befindet sich im Besitz der Verny Capital Group und verbindet als erstes Luxushotel der Stadt neuartige Lifestyle- und Luxuserlebnisse miteinander. Dank seines einzigartigen und eleganten Designs bildet The Ritz-Carlton, Astana damit auch eine natürliche Erweiterung des Platzes um den nahegelegenen Bayterek Tower, einem Wahrzeichen des modernen Astana.The Ritz-Carlton, Astana verfügt über 157 Gästezimmer, darunter 32 Suiten und 27 Residences, die alle Panorama-Ausblicke über die Stadt, durchdachtes Design im Einklang mit der Schönheit der Hauptstadt und großzügige Räumlichkeiten bieten. Die Club Lounge im 14. Stock stellt Gästen ein zusätzliches Refugium zur Verfügung, inklusive privatem Check-in, eigenem Club Concierge und den ganzen Tag über kulinarische Präsentationen.„Genau wie das Wahrzeichen, das es überblickt, repräsentiert The Ritz-Carlton, Astana die Zukunft der Stadt und würdigt ihre wachsende Stärke und Bekanntheit“, sagte Humler. „Dank der Verbindung aus der weltbekannten Service-Kultur von The Ritz-Carlton und Kasachstans traditioneller Gastfreundschaft werden sich unsere Gäste wahrhaft zu Hause fühlen, während sie entdecken, was Astana zu bieten hat.“Drei neue Restaurants bringen gastronomische Exzellenz aus der ganzen Welt nach Astana und begeistern sowohl Gäste als auch Einheimische. Am Haupteingang des Hotels situiert, bietet ϴzen feinste Produkte aus biologischer Herkunft, während Mökki, ganztags geöffnet, die Gäste in Komfort hüllt. Das dritte Restaurant des Hauses, Selfie Astana, ist die neueste Kreation der russischen Restaurantgruppe White Rabbit Family und wird meisterhafte Cuisine sowie großartige Ausblicke aus dem 18. Stock bieten.Als Rückzugsort wird der Spa-Bereich dienen und Gäste mit einer großen Auswahl an Behandlungen und Spa-Paketen verwöhnen, darunter auch saisonale Angebote und Signature Treatments, die alle aufgrund ihrer holistischen Qualitäten ausgesucht wurden. Die Spa-Einrichtungen umfassen Trocken- und Dampf-Sauna, Swimming Pool und ein angeschlossenes Fitnessstudio.Zusätzlich wird The Ritz-Carlton, Astana Gästen bei der Planung und Entwicklung unvergesslicher Meetings und Events helfen, dank luxuriöser Settings, gepaart mit exzellenter Küche und personalisiertem Service. Der 1000 Quadratmeter große Ballsaal des Hotels, gut ausgestattete Konferenzräume sowie moderne Business- und Bankett-Einrichtungen sind optimal dazu geeignet, die verschiedensten Veranstaltungen zu beherbergen.



Bildinformation: The Ritz-Carlton, Astana: Ultimativer Luxus in Kasachstans Hauptstadt