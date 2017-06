Schaukästen & Vitrinen von WSM im GREENsystems-Programm

(fair-NEWS)

GREENsystems ist als Online-Anbieter von Stadtmobiliar jeglicher Art bekannt. Stadtmöbel in Form von Parkbänken, Sitzgruppen, Abfallbehälter, Fahrradständer und Absperrtechnik gehören zum Produktprogramm ganz selbstverständlich dazu. Besonders in Fußgängerzonen, in vielen Parks und Wäldern, vor Privathäusern und vor Unternehmen findet sich immer ein Stadtmobiliar-Produkt. Das Unternehmen bietet viel mehr Optionen als "nur" Fahrradständer in den unterschiedlichsten Formen und Designs.Durch eine Zusammenarbeit mit Walter Solbach Metallbau (<a href="www.wsm.eu/">WSM</a>) aus Waldbröl möchte GREENsystems sein Angebot von Stadtmobiliar um <a href="https://www.greensystems-stadtmobiliar.de/schaukaesten-vitrinen">Schaukästen </a>erweitern. WSM produziert und verkauft Stadtmobiliar und ist hier einer der Marktführer. Im Angebot von WSM befinden sich Produkte aus den Produktbereichen Mobile Raumsysteme, Überdachungssysteme, Fahrradparksysteme und Informationssysteme. Dadurch sind die beiden Online-Unternehmen sehr erfolgreiche Partner in allen Bereichen. Eine Erweiterung des Produktportfolios von GREENsystems um Informationssysteme ermöglicht dem Unternehmen einerseits Neukunden zu gewinnen, andererseits auch bestehenden Kunden mehr Produkte aus einer Hand anzubieten. WSM kann seine führende Marktposition im Produktsegment Informationssystemen durch die Partnerschaft weiter ausbauen, sodass beide Unternehmen von dieser Zusammenarbeit profitieren können.Ein Schaukasten oder Aushangkasten wird überall dort benötigt, wo wichtige Informationen bekannt gemacht werden sollen. Sie lösen damit die klassische Pinnwand ab, sei es um den Aushang noch besser zur Geltung zu bringen oder den Aushang vor Wettereinflüssen zu schützen. Daher wird in diesem Segment zwischen einem witterungsbeständigem Schaukasten für den Außenbereich und einem Schaukasten für den Innenbereich unterschieden. Bewährtes Material für beide Variationen ist Aluminium mit Sicherheitsglas. Ein Aushangkasten kann entweder mit einer Flügeltür oder einer Schiebetür ausgestattet werden, steht auf einem Ständer oder wird an einer Wand befestigt und kann als besonderes Zubehör mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. So kann die Infovitrine auch im Winter draußen als Informationsquelle genutzt werden oder auch in dunklen Gängen das nötige Licht bieten. Damit die Scheibe durch Witterung nicht beschlägt, kann ein Schaukasten optional mit einer Glasheizung ausgestattet werden. Auch eine Kork- oder Scripttafel kann hinter einem Schaukasten integriert werden. Dem Kunden bleiben kaum Wünsche unerfüllt!Gerade für Unternehmen sind sowohl Infovitrinen, als auch Schaukasten gut dafür geeignet sich für Kunden und andere Besucher gut nach außen hin zu präsentieren. Auch auf Messen und Ausstellungen sind sie gern gesehenes Mobiliar, das Produkte des jeweiligen Unternehmens gekonnt in Szene setzen kann. Davon einmal abgesehen, taucht ein Schaukasten in unserem Alltag gerne einmal vor einer öffentlichen Einrichtung auf und informiert Passanten über aktuelle Veranstaltungen. Gerade als Einsatz im Außenbereich passt ein Aushangkasten daher perfekt in das Produktprogramm von GREENsystems rein. Schaukästen für den Innenbereich können aber ein besonderes Extra sein für Kunden, die beispielsweise einen Fahnenmast für ihre Unternehmenspräsentation benötigen und eine Infovitrine für Bekanntmachungen im Innenbereich verwenden. So kann ein solcher Kunde in Zukunft alles aus einer Hand beziehen und ist für immer mehr Anliegen bei GREENsystems an der richtigen Adresse!



Bildinformation: Schaukästen & Vitrinen aus dem Hause WSM