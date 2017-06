In Genf fand das Symposium über Langlebigkeit statt

(fair-NEWS)

Dessen Hauptthemen waren - Verlängerung des aktiven Lebens und die verborgenen Ressourcen des Körpers. Die Vorträge vieler Teilnehmer wurden auf Peptid-Bioregulatoren basierenden Medikamenten, funktionellen Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln gewidmet.Herr J. Beard, Direktor of Department of Ageing and Life Course der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eröffnete das Symposium mit dem Vortrag über schnell alternde Weltbevölkerung, sowie über funktionalen Ansatz der WHO zu den Problemen des Alterns und der Gesundheit.Sehr interessanter Bericht wurde von Herrn G. Roth - CEO von GeroScience Inc. (USA) über mögliche Vorteile der diätetischen Kalorienbeschränkung und Mimetika für den Menschen präsentiert. Der Sprecher setzte die Diskussion nach seiner Rede mit Herrn J. Beard (WHO) und Herrn Dr. Med. R. Roitman (Vertreter der <a href="http://ideal-pharma.de">Ideal Pharma Peptide GmbH</a>, Deutschland) über die Ernährung fort.Professor V. Khavinson stellte den Vortrag über Allgemeinen Mechanismus für die Peptidregulation des Genexpression, Proteinsynthese und menschlichen lebenswichtigen Ressourcen vor.Firma Ideal Pharma Peptide GmbH (Deutschland) arbeitet eng mit Professor V. Khavinson zusammen, um seine wissenschaftlichen Entwicklungen von kurzen Peptiden in eigenen Peptidkomplexen IPH anzuwenden.Im Verlauf der Veranstaltung sind mehr als 20 Teilnehmer aus Europa und USA mit den Vorträgen aufgetreten.



