Bauherren küren Bungalow zum Haus des Monats Juni

Wohnevent auf einer EbeneKaum eine andere Gebäudeform besitzt die zeitlose schlichte Eleganz eines Bungalows. Praktische Vorzüge versprechen ein müheloses Leben voller Leichtigkeit: Alle Räume befinden sich auf einer Ebene, Treppensteigen entfällt.Anmutig schlicht im BauhausstilFür diesen ungewöhnlichen Bungalow im Bauhausstil bedurfte es eines Triples: ein ungewöhnlich geschnittenes Grundstück, ein Bauherrenpaar mit hohen Ansprüchen an Architektur und Design und ein Haushersteller wie Haacke. Mit figuralem Charakter und schlichter Anmut begeistert der Entwurf.Viel Platz für das Leben auf einer EbeneDem eingewachsenen Bungalow ist auf den ersten Blick nicht anzusehen, dass sich hinter den weißen Wänden über 200 Quadratmeter Wohnfläche befinden. Gekonnt wurde die Form des Grundstücks in die Grundrissplanung einbezogen. Der langgezogene Baukörper macht ab der Hälfte einen Knick um 45 Grad, so dass das Gebäude einen Innenhof umschließt. Im Winkel befindet sich eine Loggia, die der Küche sowie dem Ess-Wohn-Bereich vorgelagert ist.Barrierefreier WohnkomfortSchwellenlos und damit barrierefrei sind sowohl der Eingangsbereich als auch alle Durchgänge im Haus. Die Türen sind allesamt 2,26 Meter hoch, die Deckenhöhe beträgt 2,90 Meter. Ein Schlafzimmer mit Ankleide und ein großzügiges Wannenbad mit bodengleicher Dusche ergänzen das von den Bauherren selbstgenutzte Raumangebot. Für Besucher steht ein separater Bereich mit Schlafzimmer, Garderobe, Duschbad und Gäste-WC zur Verfügung, mit eigenem Zugang von der Diele sowie von der Giebelseite.



Bildinformation: Dieser Bungalow im Bauhausstil bietet nicht nur barrierefreien Wohnkomfort, sondern verfügt auch über ein großzügiges Raumangebot auf mehr als 200 Quadratmetern Wohnfläche. Foto: Haacke-Haus