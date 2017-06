Die Babenberger – Tanz Bua Tanz

Pressemitteilung von thb-marketing

(fair-NEWS) Am 07.07.2017 erscheint die neue Single der Babenberger mit dem vielversprechenden Namen „Tanz Bua Tanz“. Wie der Titel schon vermuten lässt, handelt es sich bei der neuen Single um eine fetzige, beschwingte Nummer, die zum Tanzen auffordert. Durch den frischen Sound, den treibenden Rhythmus und den fetzigen Bläserarrangements fällt es nicht schwer, dieser Aufforderung Folge zu leisten. Auch der charakteristische Balkan-Sound, welcher die neue Single abrundet, trägt dazu bei, dass „Tanz Bua Tanz“ ab dem ersten Takt die Beine wippen lässt. Garantiert.



Tanzen und die Welt um sich herum vergessen!

„Tanz Bua Tanz“ fordert nicht nur zum Tanzen auf, sondern besingt auch die positiven Eigenschaften dieser körperlichen, durchaus anstrengenden, Aktivität. Die Energie die im Körper während des Tanzens freigesetzt wird, lässt einen die Probleme und Sorgen des Alltags vergessen. Der Kopf wird frei, die Gedanken stehen still und man gibt sich dem Moment voll und ganz hin. Die Musik lässt einen abheben und dringt bist in die letzte Zelle des Körpers.



Festlzeit – Spaß und Gute Laune!

Der Sommer steht bevor und mit Ihm kündigen sich wieder lange Partynächte, heiße Zeltfeste und eine geballte Ladung Stimmung und gute Laune an. Und wo geht es in der Regel am heißesten zu? Auf der Tanzfläche natürlich. Und ehrlich gesagt: Ist die Aufforderung zum Tanzen nicht die beste Möglichkeit, um jemandem Näher zu kommen, den man sympathisch findet? Wohl kaum.



Fazit (oder Das Beste zum Schluss):

Die neue Single der Babenberger vereint flotten Rhythmus und verspielte Melodien mit aussagekräftigem Text.

Also: Rein ins Dirndl, rein in die Tracht, raus in den Sommer und hinein in die Partynächte mit der Aufforderung zum Spaß haben: „Tanz Bua Tanz“.



Auf der Single befindet sich weiters noch ein Radio Edit, sowie ein DJ Ostkurve Fette Beats Mix der Single. Der Fette Beats Mix wurde vorab auf dem von DJ Ostkurve präsentierten Sampler „Fette Beats Zwoa“ veröffentlicht.



Die Babenberger – Tanz Bua Tanz

