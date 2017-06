RTI startet Connext Podcast zum IIoT

(fair-NEWS)

Sunnyvale (USA)/München, Juni 2017 - Real-Time Innovations (RTI) startet ab sofort "The Connext Podcast". Der zweiwöchentliche Podcast richtet sich speziell an Entwickler, Architekten und Verantwortliche in der IIoT-Branche.Der Connext Podcast deckt ein breites Themenspektrum ab, einschließlich Autonome Autos und Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, Ad-hoc Peer-to-Peer (P2P) Netzwerke, Fog Computing, IoT Security und Firmenkultur. Produkt- und technische Übersichten mit den führenden Entwicklern von RTI stehen ebenso im Fokus wie Interviews mit RTI-Kunden und Industrieexperten, die von ihren Erfahrungen beim Aufbau künftiger IIoT-Systeme berichten. Zusätzlich veröffentlicht RTI Audio-Versionen der beliebtesten Whitepaper, E-Books und anderer technischer Inhalte zu den neuesten IIoT-Trends.Die ersten vier Episoden wurden diese Woche ausgestrahlt, wobei die ersten zwei das Robot Operating System (ROS) sowie die Sicherung von Robotiksystemen behandeln. Vince DiLuoffo, ein RTI Connext DDS User, der an seiner Dissertation arbeitet, teilt Einblicke in die Herausforderungen, die ihm bei der Sicherung dieser Systeme und der Umstellung von ROS 1 zu ROS 2 begegnet sind. Außerdem erörtert er Security als einen Alles-oder-Nichts-Ansatz, insbesondere bei der Verwendung des Data Distribution Service (DDS) Standards.Zuhörer erfahren jeden zweiten Mittwoch das Neueste aus der IIoT-Entwicklung. Die derzeit verfügbaren Episoden beinhalten:Episode 1: ROS & Securing Robotic Systems, Teil 1Episode 2: ROS & Securing Robotic Systems, Teil 2Episode 3: Requirements, Communications Protocols & the IIoTEpisode 4: Company Culture & Leading Distributed TeamsMehr Informationen, Sendungsnotizen und weiterführende Inhalte sind hier verfügbar: www.rti.com/podcast Zur Registrierung und zum Anhören des Podcasts auf SoundCloud: https://soundcloud.com/connextpodcast



Bildinformation: RTI startet zweiwöchentlichen Connext Podcast.