RTI auf dem Smart Cities Forum in Berlin

(fair-NEWS)

Sunnyvale (USA)/München, Juni 2017 - Auf dem Smart Cities Forum in Berlin (14. Juni, 13.00-16.30 Uhr, Radisson Blue Hotel) zeigen die Mitglieder des Industrial Internet Consortium (IIC), wie das Industrielle Internet die Smart Cities antreibt und welche Chancen es bietet. Experten erläutern die komplexen Herausforderungen, erfolgreichsten Ansätze und realistischen Erwartungen für kurz- und langfristigen Erfolg.Als eine der Schlüsseltechnologien treibt das IIoT (Industrial Internet of Things) die Smart Cities an. Das Feature Testbed zeigt auf, wie sich mit dem Voranschreiten des IIoT weitere Technologien etablieren, etwa das Time Sensitive Networking (TSN) als Weiterentwicklung des Standard Ethernet. In zahlreichen Anwendungen soll es eine wichtige Rolle übernehmen, einschließlich Versorgungswirtschaft, Transportwesen, Öl und Gas. Erst kürzlich gewann das TSN Testbed eine Auszeichnung für seine strategische Bedeutung für das Industrial Internet Consortium. Teammitglieder bieten dazu vor Ort wertvolle Einblicke und diskutieren über ein mögliches Engagement.Ein Expertengremium - unter ihnen auch Dr. Stan Schneider, CEO von RTI und Leiter des Steering Committee Testbed Subcommittee des IIC - erläutert die Erfahrungen aus den Bereichen Smart Microgrid Sicherheitsüberwachung, intelligente städtische Wasserversorgung, Optimierung von Solaranlagen, vernetzte Gesundheitsversorgung und Verbesserung der Ersthelfer-Ambulanzwege.Angesprochen sind alle, die sich dafür interessieren, wie das Industrielle Internet die Zukunft der Smart Cities mitbestimmt.Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme unter: www.iiconsortium.org/meetings/berlin-2017/index.cgi



Bildinformation: Dr. Stan Schneider, CEO von RTI und Mitglied im IIC, hält auf dem Smart Cities Forum einen Vortrag.