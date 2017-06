Stop-over Deal 2017

(fair-NEWS)

Wenn Sie mit dem Auto oder Bus auf Ihrer langersehnten Urlaubsreise in den Süden sind, kann die Fahrt auf Dauer sehr ermüdend und Nerv raubend werden. Ganz abgesehen von nicht kalkulierbaren Faktoren wie Stau oder dem quengelnden Nachwuchs auf der Rückbank.Warum gönnen Sie sich nicht einfach eine Ruhepause in Form unseres Stop-over Deals und machen somit schon die Reise zu einem Mini-Urlaub?Unser Stop-over Deal eignet sich ideal als Zwischenstopp für lange Reisen im Auto oder im Bus. Tanken Sie frische Energien bei einer erholsamen Nacht in unserem Hotel und einem außergewöhnlichen Dinner in unserem mehrfach prämierten Restaurant Rosmarin.Wir garantieren, dass Sie Ihre Reise danach erholter und entspannter fortsetzen werden. Unser Hotel ist nur 2 km von der Autobahn A3 und 1 km von der A73 (der Hauptreiseroute in den Süden/Norden) entfernt und bietet somit einen unkomplizierten Anschlusspunkt an Ihre Reise.<a href="http://bit.ly/2r1SyGW">Hier finden Sie das Arrangement </a>



