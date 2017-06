Kann man Kreativität lernen?

(fair-NEWS)

Ein Kunde möchte sofort neue Ideen präsentiert bekommen und der Chef braucht bis morgen einen Vorschlag für die Umsetzung eines neuen Projektes. Zeit zum Überlegen und Grübeln bleibt im Berufsalltag nur selten – woher also schnell mit neuen Ideen? Kann man Kreativität (auf Knopfdruck) lernen? Fördert mein Unternehmen eine Kreativkultur? Warum quält man sich so oft am Schreibtisch, und später unter der Dusche kommt die zündende Idee? Antworten auf diese Fragen und jede Menge Tipps und Tricks gegen Denkblockaden und für kreative Lösungen erhaltet Interessierte im Media Workshop "Kreativität und Ideenfindung" am 26. und 27.06.17 in Hamburg.Referentin Jutta Rath zeigt den maximal 12 Teilnehmern, wie Sie den Sprung aus den typischen Denkmustern schaffen. Sie lernen, Sachverhalte spontan und überraschend in Beziehung zu setzen und üben die Anwendung verschiedener Kreativitätstechniken und Methoden zur Ideenfindung. Das Seminar richtet sich an alle, die bereit sind, neue Perspektiven einzunehmen und mit Spaß mehr Kreativität in ihren Berufsalltag bringen möchten.Nächster Termin:"Kreativität und Ideenfindung" am 26. und 27. Juni 2017 in HamburgWeitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung unter: www.media-workshop.de/PM/2472Über die Referentin:Seit 12 Jahren berät Jutta Rath als freie Konzeptionerin und Texterin Agenturen, Unternehmen und Institutionen, wenn es um kreative Ideen für interne und externe Kommunikationsprojekte geht. Als zertifizierte Trainerin und Coach unterstützt sie Teams und Einzelpersonen bei Themen wie Konzeption, Kreativität und Moderationsfähigkeit. Vor ihrer Selbstständigkeit war Jutta Rath Creative Director in mehreren Werbe- und PR-Agenturen, zuletzt bei mdwa und Edelman Hamburg. Dort betreute sie große Marken wie Dove, Deutsche Bahn, edding, Langnese, Lavazza und Mars. Nebenbei entwickelt sie Songtexte für befreundete Bands und bringt ihr Marken-Know-how ein, um Sozialprojekte bekannter zu machen, z.B. die vielfach ausgezeichnete Aktivierungskampagne „Konfetti im Kopf“.Über das Fortbildungsprogramm der MW Media Workshop GmbH:Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm umfasst rund 65 Themen zu Pressearbeit, PR, Digitaler Kommunikation sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Dabei stehen den Teilnehmern verschiedene Veranstaltungsorte in fünf deutschen Städten und in Zürich zur Auswahl. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten aus Wirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einen engen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bis heute haben über 15.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte aller Branchen an den ein- und zweitägigen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH besteht seit September 2012 und erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".Das komplette Seminarprogramm im Online-Seminarfinder:www.media-workshop.deDie Anmeldung zum Seminar-Newsletter:www.media-workshop.de/newsletter.htxDas Seminarprogramm 2016/17 zum Download:www.media-workshop.de/pdf/media_workshop_programm2016_2017.pdf



Bildinformation: Jutta Rath ist freie Konzeptionerin und Texterin und leitet als Referentin das Seminar "Kreativität und Ideenfindung" bei der MW Media Workshop GmbH.