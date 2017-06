Nuki beim SmartHome Deutschland Award 17 ausgezeichnet

(fair-NEWS)

Graz, im Juni 2017 – Unter dem Motto „Von den Besten lernen“ wurde Nuki vom Bundesverband SmartHome Initiative Deutschland e.V. als zweitbestes Unternehmen in der Kategorie „Bestes SmartHome Start-Up 2017“ ausgezeichnet.Das österreichische Start-Up Nuki konnte die Fachjury mit seinem innovativen Smart Lock überzeugen, das sich in wenigen Minuten bequem an europäischen Schließzylindern nachrüsten lässt und Haus- oder Wohnungstüren unkompliziert per Smartphone öffnet. „Diese Auszeichnung macht uns alle stolz und zeigt erneut, dass wir mit unserer Vision eines schlüsselfreien Lebens am Puls der Zeit sind“, freut sich Martin Pansy, Gründer und Geschäftsführer von Nuki über den Preis. Die SmartHome Initiative Deutschland e.V. verleiht den Award jährlich und sieht sich als Mittler zwischen Entwicklern, Herstellern, Fachhandel, Handwerk, Branchenverbänden sowie den privaten und gewerblichen Nutzern. Die Verleihung fand Ende Mai im Festsaal des roten Rathauses in Berlin statt. Zusätzlich wurden Preise in den Kategorien „Bestes realisiertes Projekt“, „Bestes Produkt oder Systemlösung“, „Beste studentische Leistung“ sowie der Sonderpreis des Vorstands vergeben.Über Nuki Home SolutionsNuki Home Solutions ist führender Anbieter von nachrüstbaren, smarten Zutrittslösungen in Europa. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bestehende Türschlösser intelligent zu machen und dadurch den physischen Schlüssel zu ersetzen. Nuki Home Solutions wurde 2014 in Graz durch Up to Eleven gegründet. Geschäftsführer von Nuki Home Solutions ist Martin Pansy.Den Presseticker sowie passendes Bildmaterial zum Download erhalten Sie mit folgendem Link:



Bildinformation: Nuki - Smart Home Award