LUNIS Vermögensmanagement gewinnt UBS Europe SE in Deutschland als Depotbank

• LUNIS Vermögensmanagement und UBS Europe SE vereinbaren Zusammenarbeit: UBS Europe SE wird Depotbank von LUNIS Vermögensmanagement• Kunden von LUNIS Vermögensmanagement erhalten Zugriff auf modernste E-Banking-Technologien und die globale Anlageplattform der UBS-GruppeFrankfurt am Main, 09. Juni 2017 – LUNIS Vermögensmanagement und UBS Europe SE haben eine enge Zusammenarbeit aufgenommen. Künftig fungiert auch die UBS Europe SE in Deutschland als Depotbank der LUNIS Vermögensmanagement AG. Nach einer Übergangsphase und dem Erhalt einer eigenen KWG-Lizenz werden Kunden von LUNIS Vermögensmanagement damit Zugriff auf die globale Anlageplattform der UBS-Gruppe erhalten und von modernsten E-Banking-Technologien zur Verwaltung und Verwahrung ihrer Wertpapiere profitieren.„Mit UBS haben wir eines der führenden Finanzinstitute der Welt als starken Partner für unser Geschäft in Deutschland gewinnen können“, sagt Christoph Lieber, Co-CEO der LUNIS Vermögensmanagement AG. „Unseren Kunden ermöglichen wir damit künftig ganzheitliches unabhängiges Vermögensmanagement, gepaart mit der besten Infrastruktur, die UBS als der führende Wealth Manager zu bieten hat“, ergänzt Co-CEO Andreas Brandt. „Ganz besonders profitieren unsere Kunden von den umfangreichen Möglichkeiten, die die E-Banking-Lösungen von UBS eröffnen, sowie deren Zuverlässigkeit, Stabilität und Sicherheit.“Die Zusammenarbeit ermöglicht LUNIS Vermögensmanagement außerdem das Multi-Booking aus Deutschland heraus über verschiedene Buchungsstandorte hinweg. „UBS ist eines der wenigen Institute mit einer wirklich globalen Anlageplattform und als Depotbank deshalb die beste Wahl für die Kunden von LUNIS Vermögensmanagement“, kommentiert Philipp Neuhofen, Leiter des Bereichs Financial Intermediaries Deutschland und verantwortlich für das Geschäft der UBS Europe SE mit unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. „LUNIS Vermögensmanagement hat sich ambitionierte Ziele für das erste Geschäftsjahr gesetzt. Wir freuen uns sehr, mit unserer Partnerschaft einen Beitrag dazu leisten zu können, diese zu erreichen und zu übertreffen.“Über LUNIS VermögensmanagementLUNIS Vermögensmanagement AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der am 1. Mai 2017 von den Co-CEOs und Anteilseignern Andreas Brandt und Christoph Lieber unter Beteiligung von J.C. Flowers & Co LLC gegründet wurde. LUNIS Vermögensmanagement bietet Privat- und Unternehmenskunden ganzheitliches Vermögensmanagement und strebt mit hochindividuellen Leistungen in der unabhängigen Vermögensverwaltung eine führende Rolle in Deutschland an. Aktuell ist LUNIS Vermögensmanagement mit Niederlassungen an den Standorten Frankfurt am Main, Berlin, Hamburg, Hannover und München vertreten. Bis zur Erlangung einer eigenen KWG-Lizenz ist die LUNIS Vermögensmanagement AG als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Absatz 10 der NFS Netfonds Financial Service GmbH tätig.Über UBSUBS ist eines der weltweit führenden Finanzinstitute und an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt in mehr als 50 Ländern mit Niederlassungen vertreten. Ziel von UBS ist es, erstklassige Finanzberatung und -lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden weltweit sowie für Retailkunden in der Schweiz bereitzustellen. Im Mittelpunkt der Strategie stehen das Wealth-Management-Geschäft und Wealth Management Americas sowie die führende Universalbank in der Schweiz, verstärkt durch Global Asset Management und die Investment Bank. Der UBS-Konzern beschäftigt weltweit rund 60 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Bildinformation: LUNIS Vermögensmanagement AG