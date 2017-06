D-A-CH Security Konferenz 2017 am 5./6.9. in München mit 40 aktuellen Beiträgen zur IT-Sicherheit

(fair-NEWS)

Die diesjährige D-A-CH Security Konferenz findet am 5./6. September an der Universität der Bundeswehr in München statt. Wie immer erwarten Sie viele interessante Beiträge zu aktuellen Themen der IT-Sicherheit.Unser aktuelles (vorläufiges) Programm finden Sie unter <a href="https://www.syssec.at/ds17_programm/">https://www.syssec.at/ds17_programm/</a>Hier einige Stichworte / Themen / Themengruppen aus dem Programm, die Sie interessieren werden:Security Awareness - Finanzkriminalität - CyberSecurityAudits, Pentestests & ForensikIdentifikation & PrivatsphäreIT MonitoringKritische Infrastrukturen - Energienetze - WasserinfrastrukturenRisikomanagement - Risikoanalyse - Risikobewertung - RisikominimierungRichtlinien, Beweiswert & DatenschutzrechtTechnische Aspekte - Hochsicherheitssysteme - RDP - SSDs und VerschlüsselungSoftware-SicherheitAutomatisierung - Drahtloses Abhören - Fingerabdruck-Identifizierung - RobotikDie Teilnahmebedingungen finden Sie ausführlich unter <a href="https://www.syssec.at/ds17_anmeldung/">https://www.syssec.at/ds17_anmeldung/</a>. Teilnahmegebühr bis 7.9.2017 € 395, danach € 480 jeweils zuzügl. ges. MwSt. In den Gebühren sind der Tagungsband, Pausengetränke, Snacks, Mittagessen sowie ein gemeinsames Abendessen am ersten Konferenztag enthalten.



Bildinformation: (Bildquelle: syssec.at)