Der erste "Flair Wein" ist da - Den Silvaner Flair No. 1. gibt es ab sofort in allen Flair Hotels

Der erste "Flair Wein" ist da - Den Silvaner Flair No. 1. gibt es ab sofort in allen Flair HotelsOchsenfurt, Juni 2017 - Die Flair Hotels haben ihren ersten eigenen Wein! Es ist ein 2016er Silvaner und er kommt vom Weingut Frank & Lukas Schmidt aus Bullenheim.Hans-Joachim Stöver, 1. Vorsitzender der Flair Hotelkooperation: "Unsere Hotels befinden sich in den schönsten Regionen Deutschlands, Österreichs und in Italien und wir haben uns ganz auf das Thema "Regionen" verschrieben. Unser Flair Motto lautet "In den Regionen zuhause". Mit dem ersten Flair Wein setzen wir ein weiteres Zeichen für das Beste aus deutschen Regionen. Wir möchten diesen besonderen Wein all unseren Gästen in all unseren Hotels präsentieren und zum Genießen einladen."Weingut Frank & Lukas SchmidtDas Weingut Frank & Lukas Schmidt aus dem fränkischen Bullenheim macht Weine mit Herz und Charakter auf höchstem Niveau. Vater und Sohn ergänzen sich optimal und sind bereits vielfach für ihre Weine ausgezeichnet. Der Flair Wein No. 1. ist ein trockener Weißwein mit besonderem Charakter. Der Silvaner ist ein fruchtiger, eleganter und charaktervoller Essensbegleiter. Gewachsen ist der 2016er in Bullenheim, Mittelfrankens größtem Weinort. Die Silvaner Stöcke reifen dort an den zum Teil sehr steilen und sonnigen Hängen der Weinlage "Bullenheimer Paradies". Durch die Bodenformation, den Gipskeuper, können die Reben besonders gut wachsen und so auch genug Inhaltsstoffe, Aromen und Mineralität in die Trauben geben. Das Ergebnis ist der fruchtige, weiche und runde Silvaner mit Charakter. Das Weingut wird im Eichelmann-Weinführer als überdurchschnittliches Weingut bewertet. Der Silvaner wird stilecht im Bocksbeutel abgefüllt und ist auch damit ein unverwechselbares Signal für einen deutschen Spitzenwein. Mehr Infos unter: www.schmidt-wein.de In den Regionen zuhauseHans-Joachim Stöver: "Wir bieten unseren Hoteliers mit dem Flair Wein No. 1. einen Spitzenwein zum Kooperationspreis und unseren Gästen ein Wiedererkennungsmerkmal. In allen Flair Häusern ist dieser Qualitätswein zu bekommen. Mit dem Flair Wein unterstreichen wir die Bindung an die Heimat und bieten in all unseren Häusern einen unverwechselbaren Wein aus deutschen Landen an."Mit dieser Aktion wird das Thema "Regionalität" weiter verstärkt und in den Vordergrund gerückt. Der Flair Slogan "In den Regionen zuhause" wird gemeinsam mit allen Hoteliers gelebt und nach außen demonstriert und kommuniziert. Weitere Aktionen sind in Planung.Stöver: "Wir können uns gut vorstellen, unseren Gästen weitere Spitzenprodukte heimischer Qualitätserzeuger in allen Flair Häusern anzubieten, oder auch Biere aus den eigenen Brauereien der Flair Mitgliedsbetriebe. Aber jetzt wollen wir erst einmal auf den Flair Wein No. 1. und auf "Gutes Gelingen" anstoßen."________________________________________________________________________________Flair HotelkooperationDie zurzeit 58 Flair Hotels in Deutschland, Österreich und Italien bieten vielfältige Urlaubsmöglichkeiten für die ganze Familie an landschaftlich attraktiven Standorten. Geschäftsreisende fühlen sich ebenso wie Tagungsteilnehmer wohl in den individuell gestalteten Häusern. Das Thema Regionalität steht im Fokus der Kooperation. Jedes Flair Hotel präsentiert sich bei seinen Gästen mit den Stärken und dem Typischen seiner Heimat, immer authentisch, einzigartig und unverwechselbar. Die Kooperation, die ihren Sitz in Ochsenfurt hat, versteht sich vor allem als Netzwerker für die Hotels und unterstützt, fördert und hilft kompetent wo es nötig ist. Mehr Informationen: www.flairhotel.com



