Deutschlands beliebteste Marken: eprimo erneut "Kundenliebling"

- DEUTSCHLAND TEST wertet 14 Millionen Kundenstimmen im Internet aus- Auf dem Prüfstand: Preis, Service, Qualität und AnsehenNeu-Isenburg, 9. Juni 2O17. Der Energiediscounter eprimo erhält die Auszeichnung "Kundenliebling 2017" in Gold als Stromversorger (Focus, Heft 23/2017). In Zusammenarbeit mit DEUTSCHLAND TEST hat die Focus-Money-Redaktion 14 Millionen Kundenstimmen im Internet ausgewertet und die Beliebtheit von mehr als 3.000 Marken aus 119 Branchen ermittelt.Die Studie "Kundenliebling - Beliebteste Marke" gehört zu den größten Untersuchungen Deutschlands. eprimo darf sich bereits zum zweiten Mal in Folge über das Gold-Siegel freuen. "Auf diese Auszeichnung sind wir besonders stolz, weil sie direkt auf dem Urteil der Kunden basiert", sagt Dietrich Gemmel, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo. "Die Kunden honorieren unser Prinzip, nicht nur die Neu-, sondern auch die Bestandskunden in den Mittelpunkt zu stellen."Ein Jahr lang 14 Millionen Marken-Nennungen im Netz ausgewertetDas Studienergebnis beruht auf den Daten des "Web Analyzers". Das Webmonitoring-Tool ist ein semantisches Suchprogramm und überwacht, analysiert und bewertet nach Angaben von Focus-Money Zehntausende Online-Nachrichten und mehr als eine Million Social-Media-Quellen. Für die Studie "Kundenliebling 2017" wurden insgesamt 14 Millionen Nennungen von mehr als 3.000 Marken ein Jahr lang erfasst, den vier Kategorien Preis, Service, Qualität und Ansehen zugeordnet, analysiert und bewertet. Jede negative Erwähnung egalisierte dabei eine positive.Gold, Silber oder Bronze für die besten MarkenDie Berechnung der Punktwerte einer Marke erfolgt für jede Kategorie und in der Gesamtwertung auf einer Skala von null bis 100. Die Auszeichnung wird jeweils anhand fester Grenzen vergeben: Die am besten bewerteten Marken wie eprimo erhalten das Prädikat "Gold" (ab 95 Punkte), gefolgt von "Silber"- (ab 85 Punkte) und "Bronze"-Siegeln (ab 75 Punkte).



Bildinformation: Quelle: eprimo GmbH