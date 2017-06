Eine kleine Hilfe für jene, die einen schweren Kampf gegen den Krebs führen

(fair-NEWS)

Gemeinsam haben die Autorenfreunde die Anthologie „Geschichten für Groß und Klein" auf die Beine gestellt, um krebskranken Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu helfen. Helfen auch Sie! Denn mit dem Erlös dieses Buches werden Menschen unterstützt, die es dringend nötig haben. Schließlich weiß man nie, ob man mal selbst auf solche Hilfe angewiesen ist.

Buchbeschreibung:
Geschichten für Groß und Klein ist eine Anthologie. Der gesamte Erlös kommt dem Henri Thaler Verein zugute. Dieser unterstützt krebskranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene finanziell und bietet organisatorische Hilfe an.
http://henri-thaler.de/

Alle Beteiligten stellten ihre Beiträge kostenlos zu Verfügung. Entstanden ist eine bunte Mischung unterhaltsamer Texte, die jedes Leserherz erfreuen wird.

Dieses Werk eignet sich sehr gut zum Verschenken, da wegen der Vielfalt der Geschichten für jedes Leserherz etwas dabei ist.

Über den Henri Thaler Verein:
Der Henri Thaler Verein hilft da, wo es am nötigsten ist. Er hilft erkrankten Menschen und deren Angehörigen, sich in ihrer neuen Lebenssituation zurechtzufinden. Hier wird tatkräftig unterstützet, sowohl finanziell als auch durch persönliche Betreuung vor Ort oder in der Klinik. Die Diagnose KREBS bei ihren Kinder ist für Eltern eine Nachricht des Schreckens, wo viele oft den psychischen und physischen Anforderungen nicht mehr gewachsen sind. Deshalb brauchen viele Eltern die starke Schulter zum Anlehnen, wenn ihnen selbst der Boden unter den Füßen wegbricht.

Kontakt:
Henri Thaler Verein e.V.
Friedrichstraße 12
58256 Ennepetal
info@henri-thaler.de
Telefon 02333 / 97 72 75
Telefax 02333 / 838 838
http://henri-thaler.de/

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



