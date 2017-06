Versicherungsmakler Helge Kühl stärkt Verbraucherberatung: Thorsten Rudnik jetzt neu an Bord

(fair-NEWS)

Neudorf, 1. Juni 2017. Thorsten Rudnik kennt sich mit Versicherungen bestens aus. Der gelernte Versicherungsfachmann und Diplom-Betriebswirt (FH) beschäftigt sich seit fast drei Jahrzehnten mit Versicherungen, Vorsorge und Verbraucherschutz. Zunächst bei der Verbraucherzentrale, danach 18 Jahre beim Bund der Versicherten e. V. (BdV), davon fast acht Jahre als Vorstand. In dieser Zeit entwickelte sich Rudnik zum anerkannt kritischen Experten und Gesprächspartner für Verbraucher und Medien. Ab 2014 arbeitete Rudnik als Versicherungsberater mit eigener Kanzlei und als Honorarberater für Versicherungen bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Thorsten Rudnik ist 52 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern.Von seinem Wissen und seinen Erfahrungen profitieren ab Juni 2017 die Mandanten von Versicherungsmakler Kühl. "Für Thorsten Rudnik standen Verbraucherinteressen schon immer hoch im Kurs. Mit dieser Haltung und seinem enormen Fachwissen passt er perfekt in unser Team", erläutert Helge Kühl die Personalie.Aufgaben gibt es für Rudnik mehr als genug. Schon heute betreut Versicherungsmakler Helge Kühl mit seiner Mannschaft weit über 5000 Mandanten in ganz Deutschland. Und der Beratungsbedarf jedes einzelnen wird weiter steigen, prognostiziert Kühl: "Die Tarife werden immer komplexer. Gerade wenn es um Gesundheit, Sicherung ihrer Arbeitskraft und Altersvorsorge geht, finden sich Verbraucher ohne einen versierten und vor allem unabhängigen Berater kaum noch zurecht."Rudnik kennt die Tarife, aber auch die Tricks von Versicherern sowie mögliche Stolperstellen für Verbraucher. Als Allrounder deckt er alle Versicherungssparten ab. Trotzdem will er seinem ganz persönlichen Schwerpunkt Personenversicherung auch in Zukunft treu bleiben. Dazu zählen Private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) und weitere Produkte zum Schutz vor Einkommensverlust bei Krankheit sowie Lösungen zur Alters- und Hinterbliebenenvorsorge - allesamt klassische Verbraucherthemen. Dabei geht es nicht nur um Neuverträge: Rudnik wird sein Wissen auch bei BU-Leistungsfällen einbringen und zielgerichtet Kundeninteressen vertreten.



Bildinformation: Thorsten Rudnik, Fachmann für Verbraucherfragen