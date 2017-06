News aus Saint Lucia

(fair-NEWS)

Juni 2017 - Das Ende 2014 nahe der Rodney Bay Marina eröffnete Tauchcenter "Dive Saint Lucia" wurde jetzt als weltweit erste Tauchschule mit LEED Platinum, der höchsten Auszeichnung, zertifiziert. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes Klassifizierungssystem für ökologisches Bauen. Das Verfahren setzt weltweit Maßstäbe bei der Entwicklung und Planung sogenannter "Green Buildings", das heißt, ökologisch extrem leistungsstarker Gebäude. Das unter Schweizer Leitung stehende Tauchcenter verfügt über eine hochmoderne Ausstattung und einem eigenem Trainingspool. Das PADI Five Star Instructor Development Centre bietet Tauchern die volle Bandbreite an Ausbildungsmöglichkeiten, Ausrüstungsauswahl und Erfahrungs-möglichkeiten. www.divesaintlucia.com Seit Mitte Mai ist Saint Lucias Luxushotellerie um eine Attraktion reicher: Das Sandals Grande St. Lucian im Norden der Insel bietet neun Overwater Bungalows mit Fußböden in warmen Holztönen sowie eine stilvolle Einrichtung im Wohnbereich und Bad, einschließlich Kingsize-Betten, Smart-TV und Musikanlage. Eine breite Glasfront gibt den Blick auf das Meer frei und sogar die Unterwasserwelt lässt sich durch ein Glasbodenelement im Wohnbereich beobachten. Zwei Terrassen mit Hängematte für Zwei über dem Wasser, eine Außenbadewanne und ein Sonnendeck, von dem eine Treppe direkt ins Meer führt, sorgen für Entspannung im Freien. Für das Wohl der Gäste sorgen rund um die Uhr der persönliche Butler und der 24-Stunden-Zimmerservice. www.sandals.com/all-inclusive/over-the-water-bungalows



