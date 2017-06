Pressemitteilung von Karlheinz Pflug

Online-Verkaufslexikon für technischen bzw. beratungsintensiven Vertrieb

Von ABC-Analys bis Zweistufigem Vertrieb erklärt Karlheinz Pflug Fachbegriffe rund um Marketing und Vertrieb. Zu finden ist dieses Lexikon unter Aus der Praxis für die Vertriebspraxis von Ingenieuren, Technikern, Informatikern bietet Dipl. Wirtsch.-Ing. Karlheinz Pflug verschiedene Verkaufstrainings an.Aus einem kleinen Lexikon ergänzend zu diesen Verkaufsschulungen entstand im Laufe von 10 Jahren ein umfangreiches Nachschlagwerk für Vertrieb und Marketing. Es steht jedem Interessenten kostenfrei online zur Verfügung.Von ABC-Analys bis Zweistufigem Vertrieb erklärt Karlheinz Pflug Fachbegriffe rund um Marketing und Vertrieb. Zu finden ist dieses Lexikon unter www.vertriebslexikon.de

Bildinformation: Online-Vertriebslexikon (Bildquelle: fotolia.de)

Themen:

Hilfreiche Vertriebspsychologie

Unterschied zwischen Logik und Psychologik

Psychologische Grundlagen für den Verkaufsalltag

Informationsaufnahme und Wahrnehmung des Menschen

Verbale und nonverbale Kommunikation

1000 Worte oder ein Bild

Gehirngerechte Kommunikation

Ausdruck und Körpersprache steuern und bewusst einsetzen

Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und Optimismus gewinnen

Wie Sie Informationen beim Kunden "verankern"

- einen Logenplatz im Kundenhirn



Das Limbische System als Schlüssel

15 Minuten Neuropsychologie

Der Mensch glaubt, was er denkt - und denkt, was er glaubt

Der Entscheidungsprozess des Gesprächspartners in seiner Abhängigkeit

von Fakten und Logik, Ratio und Emotion

Kampf- und Fluchtreaktion

Die psychologischen Hintergründe der Entscheidungsfindung richtig

erkennen und nutzen

Warum Menschen kaufen (oder nicht) - Kaufmotive und Nutzen

Ist Geiz geil ? - Preispsychologie

Der Kunde ist "programmierbar"

Warum Thesen (fast) automatisch Widerstände hervorrufen

Kaufwiderstände und deren Ursache

suggestive Beeinflussung und Manipulation - ist dies sinnvoll?







Methoden:

Theoretische Grundlagen, praxisnahe Übungen, Moderation, Diskussion, Rollenspiele

Das Seminar wird konsequent in einem lebendigen Workshop-Stil gehalten, damit ein maximaler Lerneffekt möglich ist. Während des Seminars erarbeiten Sie Lerninhalte direkt an eigenen Praxisbeispielen, so dass Sie in der Lage sind, das Gelernte am nächsten Tag sofort umzusetzen. Die Motivation der Teilnehmer erfolgt durch Information, emotionale Einbindung, Erfolgserlebnisse und völlig ohne Tsjakaa-Schreien.

«Vertriebslexikon»

