Nicht nur im Vertrieb, auch im Projektmanagement, bei Kollegen oder Mitarbeitern ist es erforderlich zu überzeugen. Auch Forscher und Wissenschaftler wollen ihre Ideen "verkaufen" und Aufträge von der Industrie gewinnen.Es geht also darum die Entscheidungen Anderer wohlwollend in die richtigen Bahnen zu lenken.Positive Emotionen fördern auch rational geprägte Entscheidungen. Nuancen in der Wortwahl und Argumentation können zwischen Erfolg und Misserfolg entscheiden. Mit der Pascal-Technik können Sie Menschen alleine mit gezielten Fragen überzeugenIhre Partner und Kunden sind Menschen, sie handeln nicht logisch sondern psycho-logisch. Seit die moderne Neurobiologie dies messtechnisch nachgewiesen hat, wissen wir, dass Entscheidungen im Limbischen System des Gehirns getroffen werden, und dies selten nach logischen Gesichtspunkten. Werbe- und Marketingfachleuten ahnten dies bereits, schon seit Jahrzehnten gilt dort der Slogan "Durch den Bauch in den Kopf".Mit der Pascal-Überzeugungstechnik ® lernen Sie eine Methode kennen, mit wenigen Fragen zur Selbsterkenntnis und zur Entscheidung zu bewegen.Zielgruppe für "Menschen überzeugen":Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte und Vertriebsmitarbeiter, im Innen- und Außendienst, Berater und Projektmanager die wissen möchten, was im Kopf ihrer Kunden passiert und damit ihre Überzeugungsarbeit bewusster und effizienter gestalten möchten.Trainingsmethodik: Trainer-Input, Moderation, Einzel- und Gruppenarbeit, Praktische Übungen, Praxisorientierte Fallstudien, Rollenspiele (freiwillig, situationsbezogen) Das Verkaufstraining wird konsequent in einem lebendigen Workshop-Stil gehalten, damit ein maximaler Lerneffekt im Verkaufstraining möglich ist. Während des Seminars erarbeiten die Teilnehmer/Innen die Lerninhalte direkt an eigenen Praxisbeispielen, so dass sie in der Lage sind, das Gelernte am nächsten Tag sofort umzusetzen. offenes Seminar zwei Tage, effektiv und kompakt 9 - 17 Uhr, abends Möglichkeit für Diskussion und EinzelgesprächeTermin für öffentliches Verkaufstraining26. und 27. Sept. 2017 in Frankfurt/MainPreis für dieses Verkaufstraining: 995,- Euro pro Person, bzw. 935,- Euro ab 2 Personen zuzüglich MwSt., incl. ausführliche Seminarunterlagen als Handout und online für Wiederholung und als Nachschlagewerk, Pausengetränke, MittagessenFür Maximal 12 Teilnehmer, daher ist rechtzeitiges Buchen sinnvoll!Weitere Informationen unter www.kh-pflug.de/verkaufstraining.html



Bildinformation: Menschen überzeugen (Bildquelle: fotolia.de)