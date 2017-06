Hochwertige Fitnesskarten und Mitgliedsausweise

(fair-NEWS)

Karten sind heute ein weit verbreitetes Medium, die von vielen Unternehmen, Vereine, Fitnessstudios und Wellnesscenter längst als Mitgliedsausweise, Kundenkarte, Chipkarte und Zutrittskarte eingesetzt werden. Sie sind langlebig, robust, individuell, kostengünstig und stellen eine praktische Alternative zu Armbänder, Keyfobs und altbewährten Schlüsseln dar. Die Karten in Kreditkartenformat passen in jede Geldbörse. Mit einer kleinen Lochung (Rund- oder Schlitzloch) kann die Karte auch mit einem Lanyard oder einem Clip befestigt und somit immer am Körper getragen werden.Die Karten von iDTRONIC werden gemäß der ISO Norm 7810 produziert und je nach Anwendung und Einsatzgebiet mit hochwertigen Offset, Sieb- und Thermodruck personalisiert und individualisiert. Nach dem Druck erhält jede Karte eine matte oder hochglänzende Laminierung, die das Design und die entsprechenden Effekte richtig zur Geltung bringen.PersonalisierungMit einer großen Auswahl an Personalisierungsoptionen, Designs, Farben (CMYK- Euroskala Farbmodus) und Sonderfarben (Pantone) sind bei den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. RFID Karten können zusätzlich mit lasergravierten QR-Codes oder Barcodes versehen, Mitgliedsausweise mit Namen, Foto und Unterschriftenfeld personalisiert werden. Statt dem Namen und einem Foto können Mitgliedsausweise mit Karten- oder Mitgliedsnummer mittels Hoch- oder Tiefprägung personalisiert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Karten mit einem Design vorfertigen zu lassen, die nachträglich vor Ort mit einem Kartendrucker personalisiert werden.Veredelung / EffekteFür die Individualität der Karte bietet iDTRONIC verschiedene Veredelungsoptionen an, die einzigartige Effekte hervorrufen. Spot Lack ist eine partielle Lackierung, die bestimmte Bereiche wie Logos, Bilder oder Schriftzüge gezielt hervorheben. Diese Veredelungstechnik kommt bei matten Karten besonders zur Geltung. Bei Heißfolienprägung (Hot Stamp) werden Schriftzüge oder Logos in Metallicfarben (Gold, Silber, Bronze) geprägt, wodurch es zu einem glänzenden, metallischen Effekt kommt. Neben der Schrift- und/ oder Logoprägung in Metallicfarben kann auch die komplette Karte in Gold, Silber oder Bronze bestellt werden (Metallickarten).TechnologieJe nach Einsatzzweck werden Technologien wie Kontaktchip, kontaktloser RFID-Chip oder Magnetstreifen in die Karte verbaut. Magnetstreifen mit verschiedenen Feldstufen (LoCo oder HiCO) kommen vor allem für zuverlässige und einfache Datenanwendungen zum Einsatz. Für die komplexeren Anwendungen in Fitnessstudios - wie Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und bargeldloses Bezahlen - bietet iDTRONIC Transponderkarten mit den am Fitnessmarkt gängigsten Frequenzen Hitag, EM und MIFARE® an. Alle anderen Chiptypen sind selbstverständlich auf Anfrage erhältlich. Auch für den Einsatz unterschiedlicher Chiptypen bietet der Hardwareanbieter eine passende Lösung - Hybridkarten. In dieser können bis zu drei Technologien in einer Karte kombiniert werden.



Bildinformation: Hochwertige Fitnesskarten und Mitgliedsausweise