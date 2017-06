Akquise- und Vertriebscoaching in Hamburg

(fair-NEWS)

Akquise- und Vertriebscoachings für die Mitarbeiter solcher Dienstleistungsunternehmen wie Steuer- und Rechtsanwaltskanzleien, Ingenieur- und Architekturbüros, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Marktforschungsinstitute bietet der Hamburger Trainer, Coach und Berater Dierk Rommel an. In den <a href="https://www.dierk-rommel.de/business-coaching-coach-hamburg/akquise-vertriebs-verkaufs-coaching-fuer-dienstleister/">Coachings</a>, die Rommel mit Einzelpersonen und Verkaufs- bzw. Vertriebsteams durchführt, entwickelt er mit den Teilnehmern zum Beispiel deren Vertriebsstrategie (weiter); außerdem entwirft er mit ihnen einen Maßnahmenplan für deren Umsetzung.Eine solche Unterstützung ist beim Vertrieb von Dienstleistungen, die "costumized", also auf den Bedarf des jeweiligen Kunden abgestimmt sind, oft nötig, da Kunden diese - anders als Konsum- und -Gebrauchsgüter - vorm Kauf nicht anfassen können; zudem sind sie aus Kundensicht meist teuer. Entsprechend zögerlich sind die Kunden mit ihrer Kaufentscheidung. Deshalb müssen die Vertriebsmitarbeiter der Dienstleistungsunternehmen laut Rommel die Zielkunden sozusagen "als beratende Consultants Schritt für Schritt zur Kaufentscheidung führen". Diese setzt neben einem hohen Einfühlungsvermögen sowie einem Verständnis des Geschäfts des potenziellen Kunden auch ein Gespür dafür voraus, was dieser noch braucht, um voller Überzeugung zu sagen: "Ja, das will ich haben."Sofern gewünscht coacht Rommel die Mitarbeiter von Dienstleistungsunternehmen auch vor Auftrags- und Preisverhandlungen. Gemeinsam erarbeitet er mit ihnen dann unter anderem Strategien, wie sie den Interessenten den "Mehr-Wert" ihrer Leistung so plastisch vor Augen führen, dass diese auch bereit sind, den gewünschten Preis bezahlen.Ebenfalls häufig angefragt wird Rommel, der vor seiner Beratertätigkeit unter anderem Führungskraft und Marketing-Consultant bei mehreren Konzernen und Marktforschungsinstituten war, im Vorfeld von Ausschreibungen und Präsentationen. Dann erarbeitet er mit den Coaching-Teilnehmern zum Beispiel Strategien, wie sie die Vorzüge ihres Vorgehens bzw. Angebots kunden- und nutzenorientiert so darstellen, dass sie für die Entscheider und Einkäufer bei den potenziellen Kunden der attraktivste Partner sind.Der Ablauf der Coachings wird stets individuell vereinbart - themen- und bedarfsabhängig. Für manche Fragen findet sich schon in einer Sitzung eine Lösung beziehungsweise Antwort. Bei anderen begleitet Rommel seine Klienten über einen längeren Zeitraum - zum Beispiel, indem er sich mit ihnen zwei Monate lang alle zwei Wochen für zwei Stunden trifft.Nähere Infos über die Akquise- und Vertriebscoachings von Dierk Rommel finden Interessierte auf der Webseite www.dierk-rommel.de . Sie können den Coach und Berater aber auch direkt kontaktieren (Tel.: 040/75 36 20 25, Email: dr@dierk-rommel.de ).



