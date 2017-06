Naruto Online DE- Die Jinchuriki-Truhe II geht online

(fair-NEWS) Ich habe dieses Jahr schon viele MMO-Spiele gespielt, was mir dabei am besten gefallen hat, ist Naruto Online. Denn der Wiedererkennungswert des Animes ist sehr hoch, es finden sich darin viele wohlbekannte Ninja-Figuren mitsamt ihren Fähigkeiten. Anime-Spiele, die sich nicht an die Vorlage halten, sind die Zeit nicht wert, richtig?



Wenn du Stufe 65 erreicht hast, wird die Jinchuriki-Truhe II freigeschaltet, wo du tolle neue Ninjas ziehen kannst. In der neuen Truhe findest du:







Han [Jinchuriki des Fünfschwänzigen]: Ein Ninja, der immun gegen Verfolgungsfähigkeiten ist.



Utakata [Jinchuriki des Sechsschwänzigen]: Immun gegen alle negativen Statuseffekte, kann mit seinem Angriff Vergiftung erzeugen.



Fu [Jinchuriki des Siebenschwänzigen]: Kontroll-Ninja, lässt die Jinchuriki der eigenen Truppe einen zusätzlichen Angriff ausführen.