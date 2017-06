Der Asia-Pacific- und Middle-East-Experte Horst Häring verstärkt die Vertriebsberatung Peter Schreiber & Partner

(fair-NEWS)

Horst Häring verstärkt das Berater- und Trainerteam der Management- und Vertriebsberatung Peter Schreiber & Partner (PS&P), Ilsfeld bei Heilbronn. Der Vertriebsspezialist hat bisher 30 Jahre internationale Vertriebserfahrung vorwiegend in der Automobilindustrie gesammelt. Hiervon war er 13 Jahre in der Vertriebsorganisation eines weltweit führenden Automobilherstellers tätig - zuletzt als Sales-Manager Asia-Pacific.Zwölf Jahre hatte Horst Häring seinen Wohnsitz im Ausland: jeweils vier Jahre in Großbritannien, in Singapur und im Oman. Entsprechend fundiert sind neben seinen Kenntnissen der Absatzmärkte in Europa sowie in den Regionen Asia-Pacific und Middle-East auch seine Englischkenntnisse. Dies ist laut Peter Schreiber, Inhaber der Vertriebsberatung PS&P, "insbesondere bei grenzüberschreitenden Projekten und bei der Arbeit mit multinationalen Teams von Vorteil". Seit 1996 arbeitet Horst Häring als Vertriebsberater, -coach und -trainer. Als solcher betreute er auch mehrfach als Interim-Manager Vertriebsprojekte - mit operativer Verantwortung, teilweise auch Personalverantwortung. Auch diese Erfahrungen fließen in seine Beratungen, Trainings und Coachings ein.Im Team der <a href="www.schreiber-training.de/vertriebstraining-training-vertrieb/vertriebsmanagement-beratung/">Vertriebsberatung PS&P</a> wird Horst Häring aufgrund seiner beruflichen Biografie unter anderem für Projekte zum Erschließen neuer ausländischer Märkte sowie zur operative Unterstützung der regionalen Sales-Teams zuständig sein - insbesondere in Europa sowie den Regionen Middle East und Asia-Pacific. Zudem wird er Vertriebsmitarbeiter für die Arbeit in diesen Märkten qualifizieren.Ebenfalls zu seinem Tätigkeitsfeld zählt es, Vorstände und Geschäftsführer unter anderem bei der strategischen Ausrichtung ihrer Unternehmen und von Unternehmensbereichen zu beraten; des Weiteren beim Entwickeln und Umsetzen von Strategien zum "Wert basierten Verkaufen", wozu auch das Planen und Durchführen von Maßnahmen zum Steigern der Kundenzufriedenheit sowie der Servicebereitschaft in Verkauf und Kundendienst zählt.Sofern gewünscht übernimmt Häring auch Interim-Management-Mandate im Vertrieb, bei denen es um die operative Umsetzung firmenspezifischer Vertriebsstrategien geht. Dabei "profitieren" die Kunden der Vertriebsberatung PS&P laut Peter Schreiber "stark davon, "dass Herr Häring 30 Jahre Erfahrung im Vertrieb sowie in der Arbeit mit und für international tätige Unternehmen hat. Entsprechend treffsicher kann er einschätzen, was im Vertrieb sowie im Betriebsalltag geht oder nicht geht."Unternehmen, die sich ausführlicher über Horst Häring und die Leistungen der Management- und Vertriebsberatung Peter Schreiber & Partner informieren möchten, finden nähere Infos auf der Webseite www.schreiber-training.de . Sie können die Management- und Vertriebsberatung auch direkt kontaktieren (Tel.: 0049/7062-96968; E-Mail: sekretariat@schreiber-managementpartner.de ).



Bildinformation: Asia-Pacific- & Middle-East-Experte: Vertriebsberater Horst Häring