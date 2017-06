Klinikum am Weissenhof: Stellenangebote Psychiatrie für Ärzte und Pflegepersonal

(fair-NEWS)

Für Bewerber auf Stellenangebote Psychiatrie mit hoher Qualifizierung - seien es Ärztinnen und Ärzte oder Pflegerinnen und Pfleger, hat das Klinikum am Weissenhof viel zu bieten: Karrierechancen, Forschungsmöglichkeiten, aber auch geregelte, familienfreundliche Arbeitszeiten. Am 16. Juli 2017 präsentiert sich das Klinikum am Weissenhof, die psychiatrische Einrichtung im Herzen Baden-Württembergs, beim Tag der offenen Tür von allen seinen guten Seiten.Fachkräfte, die sich mit einer glänzenden Vita auf Stellenangebote Psychiatrie bewerben, sind anspruchsvoll. Sie wünschen sich einerseits Möglichkeiten, Karrierepläne zu verfolgen sowie klar definierte, abwechslungsreiche Arbeitsinhalte. Andererseits legen sie Wert auf attraktive Standorte mit guter Infrastruktur und Freizeitmöglichkeiten und die Zeit, diese auch zu nutzen. "Bewerbern auf Stellenangebote Psychiatrie kann ich unser Haus mit gutem Gewissen empfehlen", sagt Claudia Kellermann, Bereichsleiterin Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. "Ich selbst seit arbeite seit zwölf Jahren im Klinikum am Weissenhof und habe die Kinderbetreuung in der betriebseigenen Kita und die flexiblen, verbindlich geregelten Arbeitszeiten sehr zu schätzen gewusst." Darüber hinaus punktet das Klinikum am Weissenhof als mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement, einer Kantine, die nach der Philosophie von Slow food geführt wird, und einer zusätzlichen Altersvorsorge.Stellenangebote Psychiatrie zum KennenlernenAuch dieses Jahr öffnet das Klinikum am Weissenhof allen Interessierten wieder seine Pforten und macht zum Tag der offenen Tür am 16. Juli 2017 seine Stellenangebote Psychiatrie erlebbar. So präsentieren sich z. B. die Klinik für Forensische Psychiatrie, die Kinder- und Jugendpsychiatrie oder die Kliniken für Allgemeinpsychiatrie am Hauptstandort Weinsberg mit ihren vielfältigen Arbeitsbereichen und Interventionsformen. Spannende Begegnungen versprechen die Präsentationen der Begleittherapien, die sich ebenfalls auf Fragen von Interessenten für Stellenangebote Psychiatrie freuen. Neue Entwicklungen in der Psychiatrie sind unter anderem Themen unserer Fachvorträge, und junge Menschen vor der Berufswahl haben die Gelegenheit, in unsere eigene Gesundheits- und Krankenpflegeschule hinein zu schnuppern.



Bildinformation: Die A-Bauten des Klinikums am Weissenhof