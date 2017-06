"Security Incidents müssen mit einkalkuliert werden"

(fair-NEWS)

Ismaning, 12. Juni 2017 - Wer sich nur auf die Prävention von Cybervorfällen konzentriert, kann weder Angriffe verhindern noch angemessen schnell auf sie reagieren. Diese These vertritt Systemintegrator DATAKOM auf der IT-Security Management & Technology Conference 2017. Die Roadshow findet Ende Juli in Köln, München und Hanau sowie Mitte Juli in Hamburg statt. Dr. Philip Huisgen erläutert in einem Fachvortrag, wie in IT-Sicherheitskonzepten der Schritt von "Prevent & Protect" zu "Detect & Respond" gestaltet werden kann.IT-Sicherheit inklusive Maßnahmen zur Reaktion auf Sicherheitsvorfälle sollte laut DATAKOM zu den Top-Prioritäten für IT-Entscheider und IT-Verantwortliche gehören. Auch aus diesem Grund nimmt der bekannte Münchener Systemintegrator an der Veranstaltungsreihe IT-Security Management & Technology Conference teil. Die Roadshow bietet Interessierten an vier Standorten einen Überblick über aktuelle Security-Trends.Angriffe erkennen, begreifen und auf sie reagierenDr. Philip Huisgen, General Manager der DATAKOM GmbH, behandelt auf der Konferenz in seinem Fachvortrag "Angriff geglückt! Und was jetzt?" das Thema Incident Response. Diskutiert werden Fragen wie: Was tun, wenn es sich bei einem vermeintlichen False Positive doch um einen echten Angriff handelt? Oder: Wie kommen Unternehmen möglichst schnell an die Informationen, um die Charakteristik und Auswirkungen des Angriffs zu begreifen und so die richtigen Schritte zu unternehmen?"Wir leben im Zeitalter von Digitalisierung und Internet of Things. Cyber-Angriffe werden uns somit täglich beschäftigen, da sie unvermeidbar, komplex und teurer sind als je zuvor", erklärt Dr. Philip Huisgen. "Es ist also höchste Zeit, sich verstärkt mit der Reaktion auf Sicherheitsvorfälle zu beschäftigen. Wichtig ist es, eine Strategie zu entwickelt, die Security Incidents von vornherein mit einkalkuliert und auch geeignete Prozesse und Tools vorhält, um die Folgen eines Angriffs so klein wie möglich zu halten."In weiteren praxisorientierten Fachvorträgen, Workshops und Live-Demos erfahren die Teilnehmer, mit welchen Technologien die Branche nachhaltige Cybersicherheit verspricht. Keynotes renommierter IT-Sicherheitsexperten sowie Roundtables zum direkten Meinungs- und Erfahrungsaustausch runden das Veranstaltungsprogramm ab.Weitere Informationen zum Event und zur Anmeldung sind unter <a href="www.datakom.de/events-seminare/events/it-security-management-technology-conference-2017.html"> www.datakom.de/events-seminare/events/it-security-management-technology-conference-2017.html</a> ; zu finden.



Bildinformation: Dr. Philip Huisgen, General Manager der DATAKOM GmbH