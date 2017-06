Testerfolg mit b4 Sage 100 Protektor

(fair-NEWS)

„Jeder Auftrag ist ein Projekt“, so die Devise der niedersächsischen rocongruppe, welche Unternehmen langfristig bei Implementierung, Operation und Maintenance von Anwendungen für Enterprise Resource Planning (ERP) begleitet. In einer Dreieckspartnerschaft mit AmdoSoft und der Sage Group will das Systemhaus rocon aus Rotenburg an der Wümme seinen Kunden nicht nur ermöglichen, seine Geschäftsprozesse individuell zu gestalten, sondern diese auch zuverlässig und automatisiert abzusichern.Geschäftsprozesse individuell und sicher gestalten und automatisierenNach erfolgreicher Teststellung mit dem AmdoSoft b4 Sage 100 Protektor ist man diesem Ziel einen Schritt näher gekommen. Die Business-Management-Lösung Sage 100 für mittelständische Firmen mit 10 bis 200 Mitarbeitern von der Industrie über den Handel bis hin zu öffentlichen Einrichtungen hat AmdoSoft in einem Proof of Concept (POC) für einen Pilotkunden der rocongruppe zum b4 Sage 100 Protektor weiterentwickelt. Damit lassen sich alle mit Sage 100 verbundenen Anwendungen und Prozesse überwachen. Der b4 Sage 100 Protektor überprüft Lizenz, Verfügbarkeit und Leistung des Logins in der Sage-Anwendung inklusive der Login-Zeiten. Auch analysiert er Verbindung und Speicher der MSSQL-Datenbank und Kapazität der Festplatte und stellt sicher, dass alle Komponenten interagieren und Sage-Dokumente wie Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung jederzeit generiert und ausgedruckt werden können.AmdoSofts Geschäftsführer Mario Griffith freut sich über die erfolgreiche Einführungsphase: „Mit dem aktuellen Pilotprojekt des weiterentwickelten b4 Sage 100 Protektors für die rocongruppe können in Zukunft weitere mittelständische Nutzer des integrierten Buchhaltungs-, Lohnabrechnungs- und Bezahlsystems Sage von AmdoSofts einzigartiger Technologie b4 profitieren.“



Bildinformation: AmdoSoft und rocongruppe